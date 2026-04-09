Sinner-Machac diretta Montecarlo: segui Jannik agli ottavi di finale LIVE

Reduce da un facile debutto, dove ha battuto il francese Ugo Humbert in poco più di un'ora di gioco, Jannik Sinner torna in campo sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo per gli ottavi di finale. A sfidare il numero due del mondo stavolta è il ceco Tomas Machac , tennista contro cui non ha mai perso neppure un set . L'azzurro mette nel mirino i quarti , dove potrebbe incontrare uno tra Auger-Aliassime e Ruud. Il match di Sinner sarà il secondo del programma sul 'Court Rainier III', subito dopo Bergs-Zverev: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

14:17

Machac, che risposte: avanti 4-2

Il ceco serve benissimo e risponde, col dritto, ancora meglio: 4-2 avanti nel secondo set. Sinner sembra aver accusato un po'

14:14

Sinner sbaglia e Machac trova il primo break: ora è avanti

Qualche errore di troppo da parte di Sinner che spiana la strada a Machac, che improvvisamente si è acceso, per il suo primo break, che vale il 3-2 in questo secondo set.

14:09

Machac a sorpresa con un servizio a zero

Primo game in difficoltà per Sinner, con Machac che trova il servizio a zero e si riporta sul 2-2. Sembra essersi acceso il ceco.

14:05

Sinner torna avanti: 2-1 su Machac

Subentra anche la stanchezza per Machac, incapace di rispondere ai rapidi cambi di direzione di Sinner. Jannik sbaglia due volte, ma poi trova le giuste misure e tiene il servizio per riportarsi avanti.

14:02

Machac risponde: ora 1-1 e servizio a Sinner

Il ceco riesce a non subire il break in avvio e mantiene la situazione in parità, tenendo il servizio nonostante i colpi di Sinner. Ora di nuovo l'azzurro alla battuta per tornare avanti.

13:56

Sinner rimonta ancora e tiene il servizio nel secondo set

Machac sullo 0-30 in avvio del secondo set, Sinner rimonta ancora e tiene il servizio evitando problemi. Altra grande partenza di Jannik.

13:50

+++ Sinner pazzesco: vince il primo set in meno di mezz'ora +++

Ci sono poche parole per descrivere questo primo set: dominio totale di Sinner, che chiude sul 6-1 in meno di mezz'ora di gioco (26 minuti).

13:48

Sinner ad un passo dal primo set: ora 5-1

Dritto potentissimo a chiudere un altro game dominato, con la vittoria del primo set che è sempre più vicina. Sinner è in totale controllo, Machac accenna una reazione ma sembra venir travolto dai colpi del numero 2 del mondo.

13:43

Machac riesce a reagire: ora 4-1 per Sinner

Arriva il primo game del ceco dopo una grande sofferenza, con Jannik vicino al terzo clamoroso break ma che viene fermato per la prima volta.

13:37

Confermato anche il secondo break, Sinner va di fretta e vola sul 4-0

Mostruoso in risposta e anche dal servizio, dove escluso un doppio fallo non lascia la minima possibilità di rispondere a Machac. 4-0, consolidato anche il secondo break, Jannik vola verso la chiusura di questo primo set.

13:33

Sinner impressionante, arriva anche il secondo break

Da una parte Sinner in una forma mostruosa con una super partenza, dall'altra Machac in totale confusione e che commette tanti errori: l'azzurro trova già il secondo break e si porta sul 3-0. Jannik chiude con un dritto incrociato potente che infiamma il pubblico, la sensazione è quella di assistere ad un totale dominio in campo. E siamo solo ad undici minuti di gioco...

13:31

Sinner conferma il break col nono punto di fila

Nove punti di fila e break confermato per portarsi sul 2-0. Inizio molto incoraggiante dell'azzurro, che sembra intenzionato a voler chiudere rapidamente il match per poi concentarsi sul prossimo turno.

13:28

È subito Sinner show: recupera da 0-40 e trova il break!

Subito spettacolo in campo da parte dell'azzurro: prima va sotto 0-40, poi annulla tre palle del game per andare ai vantaggi, dove strappa il servizio a Machac e fa subito break. Inizio show e ottimo per il numero due del mondo.

13:24

+++ Si parte: inizia Sinner-Machac con l'azzurro in risposta +++

L'attesa è finita: inizia Sinner-Machac! L'azzurro in risposta, il ceco al servizio.

13:20

Sinner e Machac in campo per il riscaldamento

Applausi del pubblico per l'ingresso in campo di Sinner e Machac, che iniziano il consueto riscaldamento pre-match con alcuni scambi.

13:06

Zverev batte Bergs: ora tocca a Sinner!

Zvervev chiude il suo match contro Bergs in un'ora e 51 minuti e libera il Court Rainier III per la sfida tra Sinner e Machac.

12:53

Sinner, il possibile avversario ai quarti di finale

In caso di vittoria, Sinner si ritroverebbe ai quarti di finale contro uno tra Auger-Aliassime o Ruud, due avversari entrambi molto complicati nella corsa verso la semifinale. Prima, però, c'è da battere Machac.

12:36

Sinner resta l'ultimo azzurro in corsa a Montecarlo

Dopo le eliminazioni di Darderi, Cobolli e Musetti, è arrivata pochi minuti fa anche quella di Matteo Berrettini. Ora Jannik Sinner resta l'ultimo azzurro in corsa a Montecarlo.

12:24

Zverev avanti, Sinner intensifica il riscaldamento

Zverev ha vinto il primo set con il punteggio di 6-2, e ora si trova al secondo sul 2-2. Il match sembra in controllo del tennista tedesco e potrebbe finire da un momento all'altro: Sinner intensifica il riscaldamento e si prepara a scendere in campo per la sua sfida contro Machac.

12:12

"Ecco i segreti del nuovo Sinner": il coach Vagnozzi racconta tutto

Vagnozzi ha fatto irruzione durante la partita tra Auger-Aliassime e Cilic e si è seduto accanto a Paolo Bertolucci ed Elena Pero, raccontando tanti retroscena e dettagli sulla preparazione di Sinner. LEGGI TUTTO

12:00

Sinner può tornare numero uno del mondo: tutte le combinazioni

In questo Masters 1000 sulla terra rossa, Jannik Sinner potrebbe tornare numero uno del ranking mondiale. Queste tutte le combinazioni rimaste dopo le vittorie al debutto dell'azzurro e anche di Alcaraz:

- Sinner vince a Montecarlo (non influenza il risultato di Alcaraz, che cederebbe il trono anche arrivando in finale)

- Sinner arriva in finale e Alcaraz non va oltre la semifinale

- Sinner arriva in semifinale e Alcaraz non va oltre i quarti di finale

11:46

Sinner aspetta il match tra Bergs e Zverev

Il Court Rainier III è occupato dalla sfida tra l'amico Bergs e il numero 3 del mondo Zverev, al momento sul 4-1 per il tedesco nel primo set: Sinner aspetta la fine di questo match, poi toccherà a lui.

11:40

Sinner, numeri impressionanti contro Machac

Tre vittorie in tre precedenti senza mai concedere un set. I favori del pronostico sono tutti per Jannik Sinner, che ha sempre dominato contro il ceco Machac. La sfida più recente risale a pochi mesi fa, nel terzo turno di Doha, con un'altra vittoria rapida in 6-1, 6-4.

11:35

Sinner torna in campo: c'è Machac agli ottavi a Montecarlo

Dopo poco più di un'ora, con il punteggio di 6-3 6-0, Sinner ha spazzato via Humbert al debutto, conquistando l'accesso agli ottavi di finale. Nel suo cammino a Montecarlo, che può valere il ritorno in testa al ranking, c'è ora il ceco Machac. Notizie, aggiornamenti e cronaca in tempo reale del match sul corrieredellosport.it

Court Rainier III - Montecarlo