Berrettini-Fonseca diretta Montecarlo: segui la sfida agli ottavi di finale LIVE

Matteo Berrettini affronterà oggi (9 aprile, ore 11) il baby brasiliano Joao Fonseca negli ottavi finale del Masters 1000 di Montecarlo. Dopo aver spazzato via Medvedev nella giornata di ieri con un doppio 6-0 a sorpresa, l'azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale a Montecarlo per la prima volta in carriera. La sfida contro Joao Fonseca è anche uno scontro generazionale perché tra i due ci sono 10 anni di differenza. Segui la partita in diretta.

11:34

Stesso film: 3-3

Resiste l'equilibrio: Matteo tiene il turno al servizio lasciando Fonseca a zero. Notevole la volèe di dritto che ha messo le cose in chiaro

11:30

Game a zero: 2-3

Fonseca rimette il muso avanti: tanti errori per Berrettini alla risposta

11:28

Solido Berrettini: 2-2 sul tabellone

Fuori misura il rovescio di Fonseca: Matteo tiene il servizio (40-30) dopo essere andanto sul 30-0 in avvio di gioco

11:22

Il brasiliano torna davanti: 1-2

Game semplice (40-15): Matteo non sta trovando le misure sul rovescio

11:20

Berrettini risponde: 1-1

Turno al servizio lungo e complesso, risolto ai vantaggi da Matteo, che ha dato fondo a tutta la sua esperienza annullando una palla break con un ace

11:14

Fonseca parte forte: 0-1

Il brasiliano vince il primo game a zero: da segnalare anche un ace

11:07

Il prossimo ostacolo

Chi vince affronterà uno tra Zverev e Bergs nei quarti di finale

10:57

Ci siamo a Montecarlo

Tra pochi minuti inzia la partita tra Berrettini e Fonseca: riscaldamento in corso

10:49

Berrettini, compleanno vicino

Matteo compirà 30 anni domenica prossima (12 aprile): vuole farsi un regalo in anticipo battendo Fonseca

10:47

Anche Sinner si scalda

Non solo Berrettini. Oggi a Montecarlo gioca Jannik. LEGGI TUTTO

10:40

Il campo della sfida

Berrettini affronta Fonseca sul Campo dei Principi, che non è quello principale a Montecarlo: sul campo Rainer III va in scena in contemporanea dalle ore 11 la sfida tra Bergs e Zverev

10:30

Il ranking attuale

Berrettini è il numero 90 del mondo, mentre Fonseca il numero 40. La classifica però conta fino a un certo punto: Medvedev, per esempio, occupa la posizione 10

10:19

Il record di Fonseca

Fonseca, 19 anni, ha eliminato il francese Rinderknech in tre set nel turno precedente, diventando il più giovane a raggiungere il terzo turno a Montecarlo dai tempi di Nadal e Gasquet nel 2005

10:08

La dedica a Carlo Verdone

Matteo, dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale, ha scritto un messaggio al regista e attore romano. APPROFONDISCI

9:58

Medvedev impazzisce

Berrettini ha eliminato il russo che è andato completamente in tilt sulla terra rossa, distruggendo la racchetta

9:53

Berrettini non ha perso neanche un game

Matteo finora non ha ancora perso un game a Montecarlo. Nel primo turno Roberto Bautista Agut si è ritirato sul parziale di 4-0, mentre nel secondo l'azzurro ha messo sotto Daniil Medvedev con un doppio 6-0: il bilancio dei game quindi è di 16-0

9:48

L'unico precedente

Tra Berrettini e Fonseca c’è un solo precedente, disputato in Coppa Davis. Matteo vinse con il punteggio di 6-1 7-6 a Bologna. Correva l'anno 2024. Il brasiliano, quindi, era ancora molto giovane e lontano dal livello di tennis attuale

9:45

Berrettini-Fonseca in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle ore 11

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