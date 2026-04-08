Berrettini diretta Masters 1000 Montecarlo: segui il secondo turno contro Medvedev. Tennis oggi LIVE 

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo oggi (mercoledì 8 aprile, ore 11), nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo . L’azzurro, attualmente numero 90 del ranking Atp, affronterà il russo Daniil Medvedev (testa di serie numero 7 e numero 10 al mondo) sul Centrale. Berrettini, che ha ricevuto una wild card, ha esordito ieri con una vittoria contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, costretto al ritiro dopo appena quattro game del primo set (21 minuti in campo e parziale di 4-0 per il romano). Per Medvedev, invece, si tratta del debutto assoluto nell’edizione 2026 del torneo del Principato, dopo aver saltato il primo turno grazie al bye riservato alle teste di serie. Segui la partita in diretta.

11:25

Allungo dell'azzurro: 3-0

Funziona il servizio di Berrettini ma anche il rovescio: il terzo game va in archivio (40-15) con un sorriso grande così

11:22

Subito break: 2-0 per Matteo

Quanti errori per Medvedev, anche un doppio fallo (15-40). Berrettini mette in discesa il primo set

11:19

Berrettini avanti 1-0 con il brivido

Matteo tiene il turno al servizio ai vantaggi, dopo aver annullato due palle break al russo. Notevole il dritto che ha chiuso il primo game

11:12

Berrettini al servizio

L'azzurro batte per primo, Medvedev riceve

11:10

Riscaldamento in corso

I due tennisti, dopo l'applauso del pubblico, stanno sistemando gli ultimi dettagli prima di fare sul serio

11:00

Ci siamo, la partita sta per iniziare

Pochi minuti e si parte: Berrettini si misura con Medvedev. Tra i due, al momento, ci sono 80 posizioni di differenza nel ranking

10:50

Il montepremi

Per il secondo turno si incassano 45.520 euro. L'assegno cresce progressivamente fino ai 974.370 euro che si porta a casa chi vince il torneo di Montecarlo

10:45

L'improbabile amicizia con Carlo Verdone

L'attore e registra romano ha parlato di Medvedev ma anche di Berrettini durante un recente podcast. LEGGI DI PIU'

10:36

Medvedev, il brutto rapporto con la terra

In attesa di debuttare a Montecarlo, il tennista russo ha parlato dei suoi successi e del suo punto debole. LEGGI TUTTO

10:32

Un'occasione per Matteo

Per Berrettini si tratta di un’occasione importante per testare il proprio tennis contro un top player e provare a rilanciarsi in un torneo importante come quello di Montecarlo. Matteo non è favorito, ma la terra rossa rende la contesa più equilibrata a palla ferma

10:25

Dopo Montecarlo, il torneo di Roma si avvicina

Berrettini è esploso da giovane nella sua città, intanto c'è un progetto per un nuovo Centrale

10:18

Il tabellone di Montecarlo

In palio c'è il pass per gli ottavi di finale: il prossimo avversario di Berrettini o Medvedev sarà uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech

10:10

Le sensazioni di Berrettini

"Mi aspetto un confronto diverso dai precedenti, ma è tanto tempo che non ci gioco. Lui è un giocatore che preferisce superfici più veloci, ma ha dimostrato che anche sulla terra vale parecchio, basta pensare che ha vinto a Roma. Ha ritrovato un gran tennis, sarà un match duro ma ho voglia di giocarlo, di dimostrare quanto valgo e di prendermi magari il primo successo", ha detto Berrettini parlando dell'imminente sfida contro Medvedev

10:06

Cobolli a cena con Berrettini

Prima dell'inizio del torneo i due romani hanno passato del tempo insieme fuori dal campo. APPROFONDISCI

10:02

I precedenti

I numeri del passato sono dalla parte del tennista russo: tre confronti diretti e tre vittorie per Medvedev, tutte sul cemento. L’ultimo incrocio risale all’Atp Cup del 2022. Quello di Montecarlo, dunque, sarà il primo confronto sulla terra rossa

10:00

Berrettini-Medvedev in tv

La sfida sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport alle ore 11

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