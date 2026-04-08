Berrettini diretta Masters 1000 Montecarlo: segui il secondo turno contro Medvedev. Tennis oggi LIVE
Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo oggi (mercoledì 8 aprile, ore 11), nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, attualmente numero 90 del ranking Atp, affronterà il russo Daniil Medvedev (testa di serie numero 7 e numero 10 al mondo) sul Centrale. Berrettini, che ha ricevuto una wild card, ha esordito ieri con una vittoria contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, costretto al ritiro dopo appena quattro game del primo set (21 minuti in campo e parziale di 4-0 per il romano). Per Medvedev, invece, si tratta del debutto assoluto nell’edizione 2026 del torneo del Principato, dopo aver saltato il primo turno grazie al bye riservato alle teste di serie. Segui la partita in diretta.
11:25
Allungo dell'azzurro: 3-0
Funziona il servizio di Berrettini ma anche il rovescio: il terzo game va in archivio (40-15) con un sorriso grande così
11:22
Subito break: 2-0 per Matteo
Quanti errori per Medvedev, anche un doppio fallo (15-40). Berrettini mette in discesa il primo set
11:19
Berrettini avanti 1-0 con il brivido
Matteo tiene il turno al servizio ai vantaggi, dopo aver annullato due palle break al russo. Notevole il dritto che ha chiuso il primo game
11:12
Berrettini al servizio
L'azzurro batte per primo, Medvedev riceve
11:10
Riscaldamento in corso
I due tennisti, dopo l'applauso del pubblico, stanno sistemando gli ultimi dettagli prima di fare sul serio
11:00
Ci siamo, la partita sta per iniziare
Pochi minuti e si parte: Berrettini si misura con Medvedev. Tra i due, al momento, ci sono 80 posizioni di differenza nel ranking
10:50
Il montepremi
Per il secondo turno si incassano 45.520 euro. L'assegno cresce progressivamente fino ai 974.370 euro che si porta a casa chi vince il torneo di Montecarlo
10:45
L'improbabile amicizia con Carlo Verdone
L'attore e registra romano ha parlato di Medvedev ma anche di Berrettini durante un recente podcast. LEGGI DI PIU'
10:36
Medvedev, il brutto rapporto con la terra
In attesa di debuttare a Montecarlo, il tennista russo ha parlato dei suoi successi e del suo punto debole. LEGGI TUTTO
10:32
Un'occasione per Matteo
Per Berrettini si tratta di un’occasione importante per testare il proprio tennis contro un top player e provare a rilanciarsi in un torneo importante come quello di Montecarlo. Matteo non è favorito, ma la terra rossa rende la contesa più equilibrata a palla ferma
10:25
Dopo Montecarlo, il torneo di Roma si avvicina
Berrettini è esploso da giovane nella sua città, intanto c'è un progetto per un nuovo Centrale
10:18
Il tabellone di Montecarlo
In palio c'è il pass per gli ottavi di finale: il prossimo avversario di Berrettini o Medvedev sarà uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech
10:10
Le sensazioni di Berrettini
"Mi aspetto un confronto diverso dai precedenti, ma è tanto tempo che non ci gioco. Lui è un giocatore che preferisce superfici più veloci, ma ha dimostrato che anche sulla terra vale parecchio, basta pensare che ha vinto a Roma. Ha ritrovato un gran tennis, sarà un match duro ma ho voglia di giocarlo, di dimostrare quanto valgo e di prendermi magari il primo successo", ha detto Berrettini parlando dell'imminente sfida contro Medvedev
10:06
Cobolli a cena con Berrettini
Prima dell'inizio del torneo i due romani hanno passato del tempo insieme fuori dal campo. APPROFONDISCI
10:02
I precedenti
I numeri del passato sono dalla parte del tennista russo: tre confronti diretti e tre vittorie per Medvedev, tutte sul cemento. L’ultimo incrocio risale all’Atp Cup del 2022. Quello di Montecarlo, dunque, sarà il primo confronto sulla terra rossa
10:00
Berrettini-Medvedev in tv
La sfida sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport alle ore 11
Principato di Monaco