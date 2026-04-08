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Berrettini manda un messaggio a Verdone dopo l'impresa: "Scusa Carlo..."

Simpatica scritta sulla telecamera di Matteo, che in seguito al successo ai danni di Medvedev nel Principato di Monaco si è rivolto all'attore
2 min
TagsMatteo Berrettini

Uno scioccante risultato ha caratterizzato la mattinata di mercoledì 8 aprile nel Masters 1000 di Monte-Carlo. Sul Campo Ranieri III, Matteo Berrettini ha infatti sconfitto con un doppio 6-0 Daniil Medvedev, guadagnandosi l'accesso al terzo turno del torneo monegasco. Una batosta inaspettata e un vero e proprio shock per gli spettatori, che hanno assistito a 51 minuti surreali. Berrettini è stato bravo a non concedere nulla, ma il russo ci ha messo del suo con una performance da incubo, caratterizzata anche da una racchetta distrutta con violenza. Non è infine passata inosservata la scritta sulla telecamera di Matteo, il quale ha mandato un messaggio all'attore Carlo Verdone, che aveva rivelato la sua amicizia con Medvedev.

Berrettini, il messaggio a Verdone

"Scusa Carlo V. !" ha scritto con grande ironia il tennista azzurro, chiedendo perdono al noto attore per il netto 6-0 6-0 inflitto al suo giocatore preferito. Verdone aveva infatti svelato di aver sviluppato una speciale amicizia con Daniil nel corso degli anni al punto da scriversi spesso dei messaggi anche prima delle partite. E proprio Berrettini era stato menzionato nel suo racconto perché gli aveva raccontato cosa significasse affrontare un avversario con il gioco di Medvedev. "È stata una delle migliori prestazioni della mia carriera, ma non mi aspettavo di vincere così". 

Berrettini e la spegazione di quella scritta su Verdone

Matteo ha poi spiegato ai microfoni di Sky Sport la scritta sulla telecamera a bordocampo dedicata a Verdone, una scelta tutt'altro che polemica, chiaramente: "Ho scelto così perché so che Carlo fa il tifo per me ma anche per Daniil. E sinceramente oggi non so per chi abbia tifato ma mi andava di fargli quella dedica ironica", ha detto il tennista italiano che ora aspetta il vincitore tra il brasiliano Fonseca e il francese Rinderknech 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

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