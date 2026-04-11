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Bertolucci vede in tribuna Panatta a Montecarlo e si scatena in diretta tv: "Ieri sera è arrivato a cena, e..."

Bertolucci vede in tribuna Panatta a Montecarlo e si scatena in diretta tv: "Ieri sera è arrivato a cena, e..."

La gag durante la partita tra Sinner e Zverev: chissà se Adriano risponderà...
1 min
TagsPanattabertolucciTennis

Lo abbiamo pensato tutti: la regia inquadra Adriano Panatta, su Sky al commento tecnico c'è Paolo Bertolucci e... vedrai che la battuta arriva. Puntuale, come i colpi di Jannik Sinner che a Montecarlo sta giocando contro Zverev. "Ieri sera pure è arrivato e mi ha rovinato la cena, guarda: un disastro", dice Bertolucci. Elena Pero chiede: "E perché te l'ha rovinata?". "Perché è vecchio, vecchio, vecchio", risponde Bertolucci. Chissà se Panatta risponderà ma si sa i due, amici, fratelli ed ex tennisti, sono i re dei botta e risposta. Lecito aspettarsi che la palla passi a Panatta.

Panatta e Bertolucci a Montecarlo per Sinner

Nel primo anno senza Nicola Pietrangeli a Montecarlo, Panatta e Bertolucci, seppur in vesti diverse, rappresentano il tennis italiano del passato a Montecarlo. E che sia a cena, sugli spalti o in tv, il divertimento è assicurato.

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