Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 14 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Musetti esclusivo: "Sto tornando ai miei livelli, posso avvicinarmi a Sinner e Alcaraz"

Il numero nove del mondo debutta oggi a Barcellona contro lo spagnolo Landaluce
Lorenzo Ercoli
1 min
TagsTennismusettiatpbarcellona

BARCELLONA - «Fisicamente sto bene: abbiamo lavorato molto per trovare la condizione giusta e arrivare pronti qui a Barcellona. La finale con Alcaraz? Me lo auguro, ma ci sono tanti giocatori forti che possono arrivare in fondo, a partire da Landaluce che affronterò al primo turno. Sono fiducioso di poter tornare ai livelli dei primi mesi: la mia priorità è tenere mentalità e ritmo per riuscirci». Poco prima di dirigersi verso

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS