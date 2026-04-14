Musetti esclusivo: "Sto tornando ai miei livelli, posso avvicinarmi a Sinner e Alcaraz"

BARCELLONA - «Fisicamente sto bene: abbiamo lavorato molto per trovare la condizione giusta e arrivare pronti qui a Barcellona. La finale con Alcaraz? Me lo auguro, ma ci sono tanti giocatori forti che possono arrivare in fondo, a partire da Landaluce che affronterò al primo turno. Sono fiducioso di poter tornare ai livelli dei primi mesi: la mia priorità è tenere mentalità e ritmo per riuscirci». Poco prima di dirigersi verso