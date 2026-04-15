Cobolli contro Darderi, derby azzurro nei quarti di finale di Monaco di Baviera?

Uno-due Italia nel gelo di Monaco di Baviera. Nell’ATP 500 di scena sulla terra rossa in Germania, dove non mancano scaldacollo e maniche lunghe, Flavio Cobolli si è qualificato per il secondo turno. Inizialmente sorteggiato contro l’ungherese Fucsovics, che però si è ritirato per un problema alla spalla, il romano ha sconfitto per 6-4 7-5 il qualificato tedesco Dedura (n. 258). Il suo prossimo avversario sarà il belga Bergs (n. 40), contro cui è avanti 2-1 nei confronti diretti.