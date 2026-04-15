Alcaraz out per ritiro a Barcellona: cosa cambia per Sinner e per la lotta al numero del ranking Atp
Carlos Alcaraz si ritira dall'Atp 500 di Barcellona. Il tennista spagnolo non sarà in grado si scendere in campo nella sfida contro Tomas Machac come annunciato direttamente dal profilo ufficiale dell'evento. "Carlos Alcaraz - si legge nel comunicato - ha annunciato il suo ritiro dal Barcelona Open Ban Sabadell dopo essersi sottoposto questa mattina a un esame al polso destro. Ti auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poter tornare presto a vederti giocare e a divertirci con il tuo tennis!". Il numero due del mondo aveva accusato il problema fisico durante la sfida di esordio contro Otto Virtanen nonostante il successo in due set e questa mattina aveva rinunciato ad allenarsi prima di decidere di cancellarsi dal torneo.
Sinner sicuro di restare numero 1
In virtù di quanto accaduto, Jannik Sinner è certo di rimanere numero uno al mondo. L'azzurro era tornato in vetta alla classifica Atp battendo proprio Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, ma Carlitos avrebbe potuto riscalvacarlo in caso di vittoria nel torneo di casa. Così non sarà però e dopo questa settimana Sinner resterà a quota 13.350 punti, mentre Alcaraz scenderà a quota 12.960 non potendo nemmeno difendere la finale conquistata lo scorso anno.