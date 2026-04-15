Alcaraz out per ritiro a Barcellona: cosa cambia per Sinner e per la lotta al numero del ranking Atp

Carlos Alcaraz si ritira dall'Atp 500 di Barcellona. Il tennista spagnolo non sarà in grado si scendere in campo nella sfida contro Tomas Machac come annunciato direttamente dal profilo ufficiale dell'evento. "Carlos Alcaraz - si legge nel comunicato - ha annunciato il suo ritiro dal Barcelona Open Ban Sabadell dopo essersi sottoposto questa mattina a un esame al polso destro. Ti auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poter tornare presto a vederti giocare e a divertirci con il tuo tennis!". Il numero due del mondo aveva accusato il problema fisico durante la sfida di esordio contro Otto Virtanen nonostante il successo in due set e questa mattina aveva rinunciato ad allenarsi prima di decidere di cancellarsi dal torneo.