Ufficiale Carlos Alcaraz si ritira da Barcellona, grave infortunio al polso: le sue condizioni

Dopo la batosta in finale del Master 1000 di Monte Carlo, con conseguente perdita della prima posizione nel ranking ATP in favore di Jannik Sinner, che quindi continuerà a comandare la graduatoria sicuramente per altre due settimane, sembra non esserci pace per lo spagnolo Carlos Alcaraz. Oggi, infatti, aveva annullato la sessione di allenamento in programma tra le 12 e le 14 per ricevere le cure necessarie. Poi il tweet della pagina ufficiale del torneo che ne annuncia il ritiro: "Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritiro dal Barcelona Open Ban Sabadell dopo essersi sottoposto questa mattina a un esame al polso destro. Ti auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poter tornare presto a vederti giocare e a divertirci con il tuo tennis!".

Le parole di Alcaraz: " Ho sentito il polso cedere, l'infortunio è grave"

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, si tratterebbe di un infortunio più serio del previsto per il tennista numero 2 del mondo, che aveva già accusato un dolore al polso nella sfida iniziale del torneo contro il finlandese Otto Virtanen. Dopo aver poi annullato l'allenamento di mercoledì 15 aprile, ha dichiarato in conferenza stampa: "È strano e difficile essere qui per la seconda volta, perché l'ho già fatto prima. È per annunciare che non potrò continuare nel torneo. Ho sentito il polso cedere durante una risposta durante la partita. Dopo gli esami, abbiamo visto che si tratta di un infortunio più grave di quanto ci aspettassimo, e devo ascoltare il mio corpo e assicurarmi che non mi crei problemi in futuro. Con grande tristezza, devo tornare a casa e recuperare al più presto".

Alcaraz, la maledizione della terra rossa

In questa fase della stagione, Carlos Alcaraz ha subito più volte infortuni che gli hanno impedito di giocare sulla terra rossa e qualcosa di simile gli era capitato già due anni fa, proprio all'inizio della stagione europea. Infatti, propeio a Monte Carlo, due anni fa, fu colpito da un edema al braccio destro che lo costrinse al ritiro. Dal 2022 ad oggi, lo spagnolo ha saltato 7 tornei sul rosso:

Roma 2022

Monte Carlo 2023

Monte Carlo 2024

Barcellona 2024

Roma 2024

Mutua Madrid Open 2025

Barcellona 2026