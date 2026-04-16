Musetti, quarti di finale Atp 500 Barcellona: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un altro passo verso il titolo per Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona . Reduce dalla vittoria ottenuta all'esordio su Martin Landaluce con la quale aveva interrotto un digiuno che durava dal mese di gennaio quando fu costretto al ritiro per infortunio nei quarti di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic , il numero 2 d'Italia si è imposto anche sul francese Corentin Moutet con lo score di 6-3 6-4 e ora attende il vincitore della sfida tra Arthur Fils , nona testa di serie del tabellone, e Brandon Nakashima per conoscere il suo avversario nei quarti di finale.

Musetti ai quarti, quando si gioca

La partita tra Musetti e il vincitore della sfida tra Fils e Nakashima, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona, andrà in scena venerdì 17 aprile sulla Pista Rafa Nadal non prima delle ore 16:00.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per l'Atp 500 di Barcellona. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Barcellona, il montepremi

PRIMO TURNO – € 22.270 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 41.590 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 78.950 (100 punti)

SEMIFINALE – € 151.150 (200 punti)

FINALE – € 291.450 (350 punti)

VINCITORE – € 546.400 (500 punti)