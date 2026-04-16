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giovedì 16 aprile 2026
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Non iniziato4/16/2026, ore 2:00:
Corentin Moutet Ranking: 31
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Lorenzo Musetti Ranking: 9

Musetti-Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE

Dopo aver battuto lo spagnolo Landaluce all'esordio, l'azzurro affronta il francese sulla terra rossa del torneo catalano: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsmusettiAtp BarcellonaTennis
Aggiorna

BARCELLONA (SPAGNA) - È di nuovo il giorno di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona dove il 24enne azzurro (n.9 Atp), dopo aver battuto lo spagnolo Martin Landaluce all'esordio, sulla terra rossa del torneo catalano sfida oggi (16 aprile, non prima delle ore 16) il francese Corentin Moutet (n.31 Atp). In palio un posto ai quarti contro il vincente del match tra Brandon Nakashima (n.33 Atp) e l'altro francese Arthur Fils (n.30). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

14:51

I precedenti tra l'azzurro e il francese

Sono due i precedenti tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, con il bilancio di 2-0 in favore dell'azzurro che l'anno scorso si è imposto sul francese prima negli ottavi a Buenos Aires (6-2, 6-3) e poi nei quarti a Vienna (6-3, 6-4).

14:45

Musetti-Moutet: dove vederla in tv e in streaming

Il match ofierno tra l'azzurro Lorenzo Musetti e il francese Corentin Moutet, valido per gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su SkyGo e su Now.

Barcellona (Spagna)

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