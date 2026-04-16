Musetti-Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE

BARCELLONA (SPAGNA) - È di nuovo il giorno di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona dove il 24enne azzurro (n.9 Atp), dopo aver battuto lo spagnolo Martin Landaluce all'esordio , sulla terra rossa del torneo catalano sfida oggi (16 aprile, non prima delle ore 16) il francese Corentin Moutet (n.31 Atp) . In palio un posto ai quarti contro il vincente del match tra Brandon Nakashima (n.33 Atp) e l'altro francese Arthur Fils (n.30). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

14:51

I precedenti tra l'azzurro e il francese

Sono due i precedenti tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, con il bilancio di 2-0 in favore dell'azzurro che l'anno scorso si è imposto sul francese prima negli ottavi a Buenos Aires (6-2, 6-3) e poi nei quarti a Vienna (6-3, 6-4).

14:45

Musetti-Moutet: dove vederla in tv e in streaming

Il match ofierno tra l'azzurro Lorenzo Musetti e il francese Corentin Moutet, valido per gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su SkyGo e su Now.

Barcellona (Spagna)