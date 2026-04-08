Musetti-Vacherot diretta Masters 1000 Montecarlo: segui l'esordio dell'azzurro, tennis oggi LIVE

MONTECARLO - È il giorno del debutto di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo . Il tennista carrarino, quinto giocatore del mondo e quarta testa di serie del tabellone, fa il suo esordio al secondo turno del torneo del Principato contro il padrone di casa Valentin Vacherot, n.23 Atp e reduce dal successo in rimonta contro Juan Manuel Cerundolo . Si preannuncia un match particolarmente complicato per Lorenzo che torna in campo con tanta voglia di riscatto dopo la precoce eliminazione subita al primo turno di Indian Wells contro l'ungherese Marton Fucsovics e dopo il forfait a Miami . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

16:45

Musetti-Vacherot, i precedenti

Quello odierno a Montecarlo è il primo confronto diretto tra l'azzurro e il monegasco che non si sono mai sfidati sul circuito maggiore.

16:30

Musetti-Vacherot, dove vedere il match in tv e in streaming

L'incontro tra l'azzurro e il monegasco sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali SkySport. Sarà inoltre possibile assistere al match anche in streaming, attraverso le applicazioni di NOWTv e SkyGo.

16:15

Masters 1000 Montecarlo, Musetti-Vacherot: data e orario del match

La sfida tra l'azzurro e il monegasco, valida per il torneo su terra rossa nel Principato, è in programma oggi - mercoledì 8 aprile - come quarta partita di giornata sul 'Court Rainier III' dopo Berrettini-Medvedev, Garin-Zverev e Cilic-Auger-Aliassime (in corso) con inizio fissato non prima delle 17:00.

16:00

Masters 1000 Montecarlo, debutta Musetti

Dopo il bye al primo turno, Lorenzo fa il suo esordio sulla terra rossa monegasca con l'obiettivo di centrare la qualificazione al terzo turno (ottavi di finale).

Court Rainier III, Principato di Monaco