Disastro Cobolli a Monte Carlo: l'azzurro eliminato al secondo turno da Blockx in due set

Flavio Cobolli non riesce a raggiungere i connazionali Sinner e Matteo Berrettini al terzo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo . A sbarrargli la strada ha trovato il belga Alexander Blockx , numero 91 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Quest'ultimo ha disputato un match di altissimo livello e si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 in un'ora e 25 minuti. Troppo vulnerabile con la seconda di servizio l'azzurro, il quale ha pagato a caro prezzo soprattutto le tante chance mancate in risposta nel primo set. I troppi errori gratuiti hanno poi fatto il resto, spianando al ventunenne belga (compie gli anni proprio oggi) la strada per gli ottavi, dove sfiderà Alex De Minaur . Cobolli tornerà invece in campo la prossima settimana nell'ATP 500 di Monaco di Baviera.

La cronaca del match

Blockx parte forte fin da subito e ottiene il break già nel terzo gioco. Il suo dritto è molto pesante e incisivo, mentre Flavio raccoglie troppo poco con la seconda. Tuttavia le opportunità non mancano all'azzurro, che in ogni game di risposta riesce a creare problemi all'avversario. Lo 0 su 5 sulle palle break gli costa però caro e nel nono gioco è ancora il belga ad andare a segno, facendo suo il parziale per 6-3 in poco più di 40 minuti. Decisamente meno rocambolesca la seconda frazione, in cui Block ottiene il break nel quarto game e lo consolida, senza poi concedere nulla a Flavio. C'è da dire che anche la fortuna gli dà una mano tra nastro favorevole (proprio sul 40-40 nel game in cui ha conquistato il break) e uno smash colpito appena prima che la racchetta gli scivoli dalle mani. Il punteggio è il medesimo: 6-3.