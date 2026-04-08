Disastro Cobolli a Monte Carlo: l'azzurro eliminato al secondo turno da Blockx in due set
Flavio Cobolli non riesce a raggiungere i connazionali Sinner e Matteo Berrettini al terzo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo. A sbarrargli la strada ha trovato il belga Alexander Blockx, numero 91 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Quest'ultimo ha disputato un match di altissimo livello e si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 in un'ora e 25 minuti. Troppo vulnerabile con la seconda di servizio l'azzurro, il quale ha pagato a caro prezzo soprattutto le tante chance mancate in risposta nel primo set. I troppi errori gratuiti hanno poi fatto il resto, spianando al ventunenne belga (compie gli anni proprio oggi) la strada per gli ottavi, dove sfiderà Alex De Minaur. Cobolli tornerà invece in campo la prossima settimana nell'ATP 500 di Monaco di Baviera.
La cronaca del match
Blockx parte forte fin da subito e ottiene il break già nel terzo gioco. Il suo dritto è molto pesante e incisivo, mentre Flavio raccoglie troppo poco con la seconda. Tuttavia le opportunità non mancano all'azzurro, che in ogni game di risposta riesce a creare problemi all'avversario. Lo 0 su 5 sulle palle break gli costa però caro e nel nono gioco è ancora il belga ad andare a segno, facendo suo il parziale per 6-3 in poco più di 40 minuti. Decisamente meno rocambolesca la seconda frazione, in cui Block ottiene il break nel quarto game e lo consolida, senza poi concedere nulla a Flavio. C'è da dire che anche la fortuna gli dà una mano tra nastro favorevole (proprio sul 40-40 nel game in cui ha conquistato il break) e uno smash colpito appena prima che la racchetta gli scivoli dalle mani. Il punteggio è il medesimo: 6-3.