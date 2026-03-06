Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Non iniziato3/6/2026, ore 7:00:
Matteo Berrettini Ranking: 66
0
0
Alexander Zverev Ranking: 4

Berrettini-Zverev diretta, poi Cobolli e Musetti: Indian Wells, segui le sfide di tennis oggi LIVE 

Il tennista romano sfida il numero quattro del mondo. Gli altri due azzurri affronteranno Keckmanovic e Fucsovics. Tutti gli aggiornamenti...
2 min
Aggiorna

Matteo Berrettini sfida Alexander Zverev. Il tennista romano affronterà il numero quattro della classifica mondiale nella gara valevole per il secondo turno dell'Atp di Indian Wells. In campo anche Flavio Cobolli, contro il serbo Keckmanovic e Lorenzo Musetti, che esordisce nel torneo affrontando Fucsovic. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale...

18:54

Berrettini, i crampi e la vittoria con Mannarino

Matteo Berrettini ha sconfitto Mannarino nel primo turno dell torneo di Indian Wells al termine di una vera e propria maratona, conclusa con i crampi (LEGGI TUTTO...)

18:45

Tutto sulla sfida tra Berrettini e Zverev

Le info, le ultimissime e le news su come vedere in tv e streaming la sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. (LEGGI TUTTO...)

Indian Wells Tennis Garden - Stati Uniti

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Berrettini contro Zverev

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS