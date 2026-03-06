Berrettini-Zverev, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Berrettini-Zverev, quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Zverev, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma venerdì 6 marzo sullo Stadium 1 alle ore 20:00.

I precedenti tra Berrettini e Zverev

Matteo è in svantaggio per 4-3 nei testa a testa, ma ha vinto i due confronti più recenti. Ha però perso entrambe le sfide andate in scena sul cemento.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)