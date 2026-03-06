Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Berrettini-Zverev, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo la sofferta vittoria al debutto contro Mannarino, il tennista azzurro torna in campo per il suo secondo impegno californiano: quello che c'è da sapere sul match
2 min
TagsMatteo Berrettinialexander zverevmasters 1000 indian wells

Matteo Berrettini torna a calcare lo Stadium 1 del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo la complicata vittoria all'esordio contro il francese Mannarino, il ventinovenne romano attende per il suo incontro di secondo turno il tedesco Alexander Zverev, quarta testa di serie. Ovviamente sarà quest'ultimo a scendere in campo con i favori del pronostico, ma la prematura sconfitta subita la settimana scorsa ad Acapulco contro Kecmanovic lo rende un avversario tutt'altro che imbattibile. In palio un posto al terzo turno contro il vincente della sfida Nakashima-Ugo Carabelli.

Berrettini-Zverev, quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Zverev, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma venerdì 6 marzo sullo Stadium 1 alle ore 20:00.

I precedenti tra Berrettini e Zverev

Matteo è in svantaggio per 4-3 nei testa a testa, ma ha vinto i due confronti più recenti. Ha però perso entrambe le sfide andate in scena sul cemento.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

