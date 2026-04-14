Torna in campo e vince Lorenzo Musetti , che, dopo la precoce eliminazione da Montecarlo , riparte dalla Spagna con il torneo Atp 500 di Barcellona sulla terra rossa. Il carrarino, testa di serie numero 2 nella città catalana, ha battuto in due set (7-5, 6-2) al primo turno il talento di casa, il 20enne spagnolo Martin Landaluce , reduce da tante buone prestazioni nelle ultime settimane. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti.

15:02

Le parole di Musetti dopo la vittoria

Musetti ha parlato a caldo, ancora in campo, ai microfoni degli organizzatori del torneo: "Qui mi sento a casa, il mio allenatore José (Perlas, n.d.r.) è di Barcellona. È un torneo che ho sempre giocato con molta voglia. È una città molto bella con gente ottima che mi sostiene sempre durante il torneo. È un buon inizio, è stata una partita complicata perché non ho ancora molto ritmo nella mia testa e nelle mie gambe. Devo solo giocare, giocare, giocare e ora ho un’altra opportunità di farlo domani. Sono contento di questa vittoria. La terra battuta è dove sono nato in Italia ed è sicuramente la mia superfice favorita. Spero di mostrare al pubblico un tennis migliore".

14:50

L'avversario di Musetti nel secondo turno

Dopo il successo su Landaluce, Musetti affronterà il francese Corentin Moutet nel secondo turno del torneo Atp 500 di Barcellona.

14:41

+++MUSETTI VINCE IL MATCH: 7-5, 6-2+++

Landaluce fa due punti, ma Musetti tiene il servizio e si aggiudica il match in un'ora e 27 minuti. Il tennista toscano si qualifica per il secondo turno del torneo di Barcellona.

14:37

Nuovo break, Musetti vede la vittoria: 7-5, 5-2

Secondo break di Musetti, che sfrutta due doppi falli dello spagnolo, concede un punto sullo 0-40 e poi chiude il gioco con una splendida risposta sulla prima di Landaluce. L'italiano adesso servirà per il match.

14:31

Musetti soffre, ma c'è: 7-5, 4-2

Game combattuto: Musetti tiene il servizio ai vantaggi, ma deve annullare una palla break a Landaluce.

14:25

Landaluce tiene il servizio: 7-5, 3-2

Stavolta è Musetti a commettere un paio di errori, tanto che si lascia andare a una imprecazione: l'azzurro fa due punti, ma il game è appannaggio di Landaluce.

14:21

Musetti sul velluto: 7-5, 3-1

Musetti conferma il break di vantaggio senza lasciare punti al 20enne spagnolo.

14:18

Break di Musetti: 7-5, 2-1

Clamoroso errore di dritto nel punto decisivo di Landaluce che perde il servizio anche in questo secondo set.

14:14

La risposta di Musetti: 7-5, 1-1

Musetti risponde tendendo a sua volta a zero il turno di servizio nel secondo game del secondo set.

14:10

Landaluce tiene il servizio: 7-5, 0-1

Il secondo set inizia con il game vinto dallo spagnolo Landaluce, che conserva il servizio senza concedere punti a Musetti.

14:06

+++ Musetti si prende in rimonta il primo set su Landaluce: 7-5! +++

Grande reazione di Musetti, che dopo essere andato sotto 0-3 e 1-4, ribalta la situazione e vince il primo set per 7-5 su Landaluce!

14:01

Sorpasso Musetti, che servirà per il primo set!

Si scioglie sul più bello Landaluce, che subisce il break di Musetti, ora in battuta per portare a casa un primo set che lo ha visto sempre ad inseguire.

13:57

Musetti non molla: 5-5

Bene, senza indugi sul servizio Musetti, che ritrova anche gli ace e raggiunge nuovamente Landaluce: 5-5 nel primo set.

13:53

Torna avanti Landaluce: 5-4

Musetti conquista il primo quindici del game con una bella risposta profonda, poi sale in cattedra Landaluce, che lascia l'azzurro a quindici e si riporta avanti.

13:50

Musetti raddrizza il set: 4-4!

Ai vantaggi, contro un irriducibile Landaluce, ma Musetti completa la rimonta, andando a riagguantare lo spagnolo sul 4-4 in questo primo set.

13:44

Break Musetti!

Eccolo il break di Musetti, che non perde la calma dopo l'ace di apertura di Landaluce a quasi 230 Km/h e che va a riprendersi il servizio lasciato in apertura. Al cambio di campo servirà per riportare in parità il primo set!

13:39

Musetti resta nel set: serve il contro-break

Landaluce conferma quanto di buono si dice di lui e impegna ancora a fondo Musetti, che però porta a casa il servizio e accorcia sul 2-4. Penultima possibilità di recuperare il break di svantaggio.

13:34

Landaluce perfetto: 4-1

Sarà per il prossimo game: Landaluce è perfetto, gioco a zero anche per lo spagnolo che torna ad allungare sul 4-1. Situazione non semplice per Musetti.

13:32

Finalmente Musetti: gioco a zero

Rompe il ghiaccio Lorenzo Musetti, che tiene a zero il servizio e porta a casa il primo game del match. C'è un break da recuperare, possibilmente subito.

13:28

Musetti si scuote, ma è 3-0 Landaluce

Segnali di vita da parte di Musetti, che trova un paio di colpi dei suoi e riemerge dallo 0-40. Landaluce però porta a casa il game e allunga sul 3-0 nel primo set.

13:22

Break Landaluce: Musetti parte dallo 0-2!

Falsa partenza per Musetti, che si ritrova subito a inseguire: un ace, ma anche due doppi falli consecutivi, Landaluce ringrazia e vola sul 2-0.

13:17

Subito una palla break sprecata da Musetti

Landaluce vince il primo game dell'incontro ai vantaggi, dopo aver inseguito dallo 0-30 e annullato una palla break sul 30-40. Occasione sprecata per Musetti.

13:09

Musetti-Landaluce: si parte con lo spagnolo al servizio

Musetti si è aggiudicato il sorteggio e ha deciso di ricevere per primo. Aprirà i servizi Landaluce.

13:07

Musetti e Landaluce fanno il loro ingresso sul Nadal

Ci siamo, Musetti e Landaluce fanno il loro ingresso in campo sul terreno del campo intitolato a Rafa Nadal, dopo i rituali prepartita il via al match.

13:04

Musetti-Landaluce: chi vince trova Moutet

È già noto il rivale del vincitore della sfida tra Musetti e Landaluce agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona: si tratta del francese Moutet, che si è qualificato superando in due set il canadese Buse.

12:57

De Minaur piega Ofner: tra poco in campo Musetti e Landaluce

Si è concluso l'incontro tra De Minaur e Ofner, con l'australiano che ha dovuto sudare per un'ora e quarantasette minuti per avere ragione in due tiratissimi set dell'austriaco. A breve sulla terra rossa della Pista Rafa Nadal l'incontro Musetti-Landaluce.

12:45

Primo match con un Top 10 per Landaluce

Tra Musetti e Landaluce non esistono precedenti, anche perché quello contro l'azzurro sarà per il giovane spagnolo il primo match con un Top 10 del Ranking Atp. Una giornata da ricordare, a prescindere dall'esito dell'incontro.

12:35

Musetti: "Posso avvicinarmi a Sinner e Alcaraz"

In una lunga intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport Stadio proprio alla vigilia dell'appuntamento catalano, Lorenzo Musetti ha fatto il punto della situazione e fissato un ambizioso obiettivo: "Sto tornando ai miei livelli, posso avvicinarmi a Sinner e Alcaraz". LEGGI QUI

12:25

L'avvio di stagione di Landaluce

Martin Landaluce ha dato importanti segnali in questa prima parte di anno, il talentino madrileno si è spinto fino ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, arrendendosi a Jiri Lehecka, mentre nel challenger a Monza è arrivato in semifinale dopo aver eliminato tra gli altri anche Marco Cecchinato e Hugo Gaston.

12:20

L'avvio di stagione di Musetti

Da un possibile inizio d'anno con il botto, a un trimestre di grandi difficolta per Lorenzo Musetti in questo primo scorcio di 2026. Dopo il sogno infranto agli Australian Open contro Djokovic, il recupero è stato lento: fermo per oltre un mese, il carrarino è tornato a Indian Wells, perdendo in due set da Fucsovics, poi ha saltato Miami per preparare Montecarlo, uscendo subito di scena contro l'idolo di casa Vacherot.

12:10

Musetti e Landaluce in campo dopo De Minaur-Ofner

L'incontro tra Musetti e Landaluce andrà in scena al termine di un De Minaur-Ofner insospettabilmente combattuto, con il primo set che si è concluso al tie-break dopo un'ora esatta di gioco, con l'australiano a spuntarla 9-7.

11:58

Musetti debutta a Barcellona contro Landaluce

È tutto pronto per il debutto di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona. Dopo la prematura eliminazione da Montecarlo per mano di Vacherot, il numero 9 del mondo affronterà il ventenne spagnolo Martin Landaluce.

Barcellona (Spagna)