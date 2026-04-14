Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 14 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Finito4/14/2026, ore 11:10
Martin Landaluce Ranking: 101
0
2
5
2
7
6
Lorenzo Musetti Ranking: 9

Musetti batte Landaluce nel torneo Atp di Barcellona: rivivi la diretta

Il numero 9 del mondo torna a vincere dopo la delusione di Montecarlo: superato il 20enne spagnolo, tutti gli aggiornamenti
11 min
TagsATP 500 Barcellonamusettilandaluce
Aggiorna

Torna in campo e vince Lorenzo Musetti, che, dopo la precoce eliminazione da Montecarlo, riparte dalla Spagna con il torneo Atp 500 di Barcellona sulla terra rossa. Il carrarino, testa di serie numero 2 nella città catalana, ha battuto in due set (7-5, 6-2) al primo turno il talento di casa, il 20enne spagnolo Martin Landaluce, reduce da tante buone prestazioni nelle ultime settimane. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti.

 

15:02

Le parole di Musetti dopo la vittoria

Musetti ha parlato a caldo, ancora in campo, ai microfoni degli organizzatori del torneo: "Qui mi sento a casa, il mio allenatore José (Perlas, n.d.r.) è di Barcellona. È un torneo che ho sempre giocato con molta voglia. È una città molto bella con gente ottima che mi sostiene sempre durante il torneo. È un buon inizio, è stata una partita complicata perché non ho ancora molto ritmo nella mia testa e nelle mie gambe. Devo solo giocare, giocare, giocare e ora ho un’altra opportunità di farlo domani. Sono contento di questa vittoria. La terra battuta è dove sono nato in Italia ed è sicuramente la mia superfice favorita. Spero di mostrare al pubblico un tennis migliore".

14:50

L'avversario di Musetti nel secondo turno

Dopo il successo su Landaluce, Musetti affronterà il francese Corentin Moutet nel secondo turno del torneo Atp 500 di Barcellona.

14:41

+++MUSETTI VINCE IL MATCH: 7-5, 6-2+++

Landaluce fa due punti, ma Musetti tiene il servizio e si aggiudica il match in un'ora e 27 minuti. Il tennista toscano si qualifica per il secondo turno del torneo di Barcellona.

14:37

Nuovo break, Musetti vede la vittoria: 7-5, 5-2

Secondo break di Musetti, che sfrutta due doppi falli dello spagnolo, concede un punto sullo 0-40 e poi chiude il gioco con una splendida risposta sulla prima di Landaluce. L'italiano adesso servirà per il match.

14:31

Musetti soffre, ma c'è: 7-5, 4-2

Game combattuto: Musetti tiene il servizio ai vantaggi, ma deve annullare una palla break a Landaluce.

14:25

Landaluce tiene il servizio: 7-5, 3-2

Stavolta è Musetti a commettere un paio di errori, tanto che si lascia andare a una imprecazione: l'azzurro fa due punti, ma il game è appannaggio di Landaluce.

14:21

Musetti sul velluto: 7-5, 3-1

Musetti conferma il break di vantaggio senza lasciare punti al 20enne spagnolo.

14:18

Break di Musetti: 7-5, 2-1

Clamoroso errore di dritto nel punto decisivo di Landaluce che perde il servizio anche in questo secondo set.

14:14

La risposta di Musetti: 7-5, 1-1

Musetti risponde tendendo a sua volta a zero il turno di servizio nel secondo game del secondo set.

14:10

Landaluce tiene il servizio: 7-5, 0-1

Il secondo set inizia con il game vinto dallo spagnolo Landaluce, che conserva il servizio senza concedere punti a Musetti.

14:06

+++ Musetti si prende in rimonta il primo set su Landaluce: 7-5! +++

Grande reazione di Musetti, che dopo essere andato sotto 0-3 e 1-4, ribalta la situazione e vince il primo set per 7-5 su Landaluce!

14:01

Sorpasso Musetti, che servirà per il primo set!

Si scioglie sul più bello Landaluce, che subisce il break di Musetti, ora in battuta per portare a casa un primo set che lo ha visto sempre ad inseguire.

13:57

Musetti non molla: 5-5

Bene, senza indugi sul servizio Musetti, che ritrova anche gli ace e raggiunge nuovamente Landaluce: 5-5 nel primo set.

13:53

Torna avanti Landaluce: 5-4

Musetti conquista il primo quindici del game con una bella risposta profonda, poi sale in cattedra Landaluce, che lascia l'azzurro a quindici e si riporta avanti.

13:50

Musetti raddrizza il set: 4-4!

Ai vantaggi, contro un irriducibile Landaluce, ma Musetti completa la rimonta, andando a riagguantare lo spagnolo sul 4-4 in questo primo set.

13:44

Break Musetti!

Eccolo il break di Musetti, che non perde la calma dopo l'ace di apertura di Landaluce a quasi 230 Km/h e che va a riprendersi il servizio lasciato in apertura. Al cambio di campo servirà per riportare in parità il primo set!

13:39

Musetti resta nel set: serve il contro-break

Landaluce conferma quanto di buono si dice di lui e impegna ancora a fondo Musetti, che però porta a casa il servizio e accorcia sul 2-4. Penultima possibilità di recuperare il break di svantaggio.

13:34

Landaluce perfetto: 4-1

Sarà per il prossimo game: Landaluce è perfetto, gioco a zero anche per lo spagnolo che torna ad allungare sul 4-1. Situazione non semplice per Musetti.

13:32

Finalmente Musetti: gioco a zero

Rompe il ghiaccio Lorenzo Musetti, che tiene a zero il servizio e porta a casa il primo game del match. C'è un break da recuperare, possibilmente subito.

13:28

Musetti si scuote, ma è 3-0 Landaluce

Segnali di vita da parte di Musetti, che trova un paio di colpi dei suoi e riemerge dallo 0-40. Landaluce però porta a casa il game e allunga sul 3-0 nel primo set.

13:22

Break Landaluce: Musetti parte dallo 0-2!

Falsa partenza per Musetti, che si ritrova subito a inseguire: un ace, ma anche due doppi falli consecutivi, Landaluce ringrazia e vola sul 2-0.

13:17

Subito una palla break sprecata da Musetti

Landaluce vince il primo game dell'incontro ai vantaggi, dopo aver inseguito dallo 0-30 e annullato una palla break sul 30-40. Occasione sprecata per Musetti.

13:09

Musetti-Landaluce: si parte con lo spagnolo al servizio

Musetti si è aggiudicato il sorteggio e ha deciso di ricevere per primo. Aprirà i servizi Landaluce.

13:07

Musetti e Landaluce fanno il loro ingresso sul Nadal

Ci siamo, Musetti e Landaluce fanno il loro ingresso in campo sul terreno del campo intitolato a Rafa Nadal, dopo i rituali prepartita il via al match.

13:04

Musetti-Landaluce: chi vince trova Moutet

È già noto il rivale del vincitore della sfida tra Musetti e Landaluce agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona: si tratta del francese Moutet, che si è qualificato superando in due set il canadese Buse.

12:57

De Minaur piega Ofner: tra poco in campo Musetti e Landaluce

Si è concluso l'incontro tra De Minaur e Ofner, con l'australiano che ha dovuto sudare per un'ora e quarantasette minuti per avere ragione in due tiratissimi set dell'austriaco. A breve sulla terra rossa della Pista Rafa Nadal l'incontro Musetti-Landaluce.

12:45

Primo match con un Top 10 per Landaluce

Tra Musetti e Landaluce non esistono precedenti, anche perché quello contro l'azzurro sarà per il giovane spagnolo il primo match con un Top 10 del Ranking Atp. Una giornata da ricordare, a prescindere dall'esito dell'incontro.

12:35

Musetti: "Posso avvicinarmi a Sinner e Alcaraz"

In una lunga intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport Stadio proprio alla vigilia dell'appuntamento catalano, Lorenzo Musetti ha fatto il punto della situazione e fissato un ambizioso obiettivo: "Sto tornando ai miei livelli, posso avvicinarmi a Sinner e Alcaraz". LEGGI QUI

12:25

L'avvio di stagione di Landaluce

Martin Landaluce ha dato importanti segnali in questa prima parte di anno, il talentino madrileno si è spinto fino ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, arrendendosi a Jiri Lehecka, mentre nel challenger a Monza è arrivato in semifinale dopo aver eliminato tra gli altri anche Marco Cecchinato e Hugo Gaston.

12:20

L'avvio di stagione di Musetti

Da un possibile inizio d'anno con il botto, a un trimestre di grandi difficolta per Lorenzo Musetti in questo primo scorcio di 2026. Dopo il sogno infranto agli Australian Open contro Djokovic, il recupero è stato lento: fermo per oltre un mese, il carrarino è tornato a Indian Wells, perdendo in due set da Fucsovics, poi ha saltato Miami per preparare Montecarlo, uscendo subito di scena contro l'idolo di casa Vacherot.

12:10

Musetti e Landaluce in campo dopo De Minaur-Ofner

L'incontro tra Musetti e Landaluce andrà in scena al termine di un De Minaur-Ofner insospettabilmente combattuto, con il primo set che si è concluso al tie-break dopo un'ora esatta di gioco, con l'australiano a spuntarla 9-7.

11:58

Musetti debutta a Barcellona contro Landaluce

È tutto pronto per il debutto di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona. Dopo la prematura eliminazione da Montecarlo per mano di Vacherot, il numero 9 del mondo affronterà il ventenne spagnolo Martin Landaluce.

Barcellona (Spagna)

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Musetti-Landaluce

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS