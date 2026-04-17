Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Festa Cobolli a Monaco di Baviera: battuto Kopriva in due set, Flavio è in semifinale

L'azzurro piega il ceco con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un'ora e 27' di partita e stacca il pass per il penultimo atto del torneo tedesco
3 min
TagsCobolliKoprivaAtp 250 Monaco di Baviera

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Flavio Cobolli supera il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3, 6-2 ed è il primo semifinalista al 'BMW Open by Bitpanda', l'Atp 250 di Monaco di Baviera. Il tennista romano, numero 16 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, insegue il secondo titolo stagionale dopo il successo all'Atp 500 di Acapulco che lo ha proiettato alla posizione numero 13, il suo best ranking. L'azzurro ha vinto inoltre 13 delle 21 partite giocate nel circuito Atp nel 2026, e 18 delle ultime 24 sulla terra battuta, superficie su cui nel 2025 ha celebrato i suoi primi due titoli Atp, a Bucarest e Amburgo. Ora Cobolli si giocherà l'accesso alla finalissima contro Alexander 'Sascha' Zverev, n.3 del mondo e primo favorito del seeding, che ha battuto in rimonta l'argentino Francisco Cerundolo, n.19 del ranking e quinta testa di serie del main draw bavarese. Il tedesco si è imposto nel secondo quarto di finale di giornata (venerdì 17 aprile) con il punteggio 5-7, 6-0, 6-2 dopo due ore e 15' di battaglia.

Atp Monaco di Baviera, delusione Kopriva

Il 28enne Kopriva, numero 78 del ranking, ha raggiunto lo scorso marzo il best ranking alla posizione numero 60 dopo la semifinale all'Atp 500 di Rio de Janeiro, la sua seconda in carriera nel circuito maggiore. Alla prima partecipazione a Monaco di Baviera, il ceco ha eliminato negli ottavi Luciano Darderi firmando al contempo il suo decimo successo stagionale nei main draw dei tornei del circuito maggiore: mai ne aveva ottenuti così tanti in un anno. Contro Cobolli ha giocato il suo quinto quarto di finale Atp (2-3 il bilancio), ma non è riuscito a completare il secondo successo su un Top 20 in carriera.

L'unico finora l'ha ottenuto contro l'allora numero 10 Denis Shapovalov al secondo turno dell'Atp 250 di Gstaad nel 2021, il suo primo torneo Atp in carriera, dove sarebbe arrivato in semifinale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Cobolli ai quartiCobolli e la 'gag' con Berrettini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS