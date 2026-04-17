Festa Cobolli a Monaco di Baviera: battuto Kopriva in due set, Flavio è in semifinale

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Flavio Cobolli supera il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3, 6-2 ed è il primo semifinalista al 'BMW Open by Bitpanda', l'Atp 250 di Monaco di Baviera. Il tennista romano, numero 16 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, insegue il secondo titolo stagionale dopo il successo all'Atp 500 di Acapulco che lo ha proiettato alla posizione numero 13, il suo best ranking. L'azzurro ha vinto inoltre 13 delle 21 partite giocate nel circuito Atp nel 2026, e 18 delle ultime 24 sulla terra battuta, superficie su cui nel 2025 ha celebrato i suoi primi due titoli Atp, a Bucarest e Amburgo. Ora Cobolli si giocherà l'accesso alla finalissima contro Alexander 'Sascha' Zverev, n.3 del mondo e primo favorito del seeding, che ha battuto in rimonta l'argentino Francisco Cerundolo, n.19 del ranking e quinta testa di serie del main draw bavarese. Il tedesco si è imposto nel secondo quarto di finale di giornata (venerdì 17 aprile) con il punteggio 5-7, 6-0, 6-2 dopo due ore e 15' di battaglia.