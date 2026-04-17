Festa Cobolli a Monaco di Baviera: battuto Kopriva in due set, Flavio è in semifinale
MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Flavio Cobolli supera il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3, 6-2 ed è il primo semifinalista al 'BMW Open by Bitpanda', l'Atp 250 di Monaco di Baviera. Il tennista romano, numero 16 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, insegue il secondo titolo stagionale dopo il successo all'Atp 500 di Acapulco che lo ha proiettato alla posizione numero 13, il suo best ranking. L'azzurro ha vinto inoltre 13 delle 21 partite giocate nel circuito Atp nel 2026, e 18 delle ultime 24 sulla terra battuta, superficie su cui nel 2025 ha celebrato i suoi primi due titoli Atp, a Bucarest e Amburgo. Ora Cobolli si giocherà l'accesso alla finalissima contro Alexander 'Sascha' Zverev, n.3 del mondo e primo favorito del seeding, che ha battuto in rimonta l'argentino Francisco Cerundolo, n.19 del ranking e quinta testa di serie del main draw bavarese. Il tedesco si è imposto nel secondo quarto di finale di giornata (venerdì 17 aprile) con il punteggio 5-7, 6-0, 6-2 dopo due ore e 15' di battaglia.
Atp Monaco di Baviera, delusione Kopriva
Il 28enne Kopriva, numero 78 del ranking, ha raggiunto lo scorso marzo il best ranking alla posizione numero 60 dopo la semifinale all'Atp 500 di Rio de Janeiro, la sua seconda in carriera nel circuito maggiore. Alla prima partecipazione a Monaco di Baviera, il ceco ha eliminato negli ottavi Luciano Darderi firmando al contempo il suo decimo successo stagionale nei main draw dei tornei del circuito maggiore: mai ne aveva ottenuti così tanti in un anno. Contro Cobolli ha giocato il suo quinto quarto di finale Atp (2-3 il bilancio), ma non è riuscito a completare il secondo successo su un Top 20 in carriera.
L'unico finora l'ha ottenuto contro l'allora numero 10 Denis Shapovalov al secondo turno dell'Atp 250 di Gstaad nel 2021, il suo primo torneo Atp in carriera, dove sarebbe arrivato in semifinale.