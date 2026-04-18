Cobolli in finale, Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli è il primo finalista dell'ATP 500 di Monaco di Baviera . Grazie al successo ai danni di Alexander Zverev con un doppio 6-3 , l'azzurro si è qualificato per l'atto conclusivo del prestigioso torneo di scena sulla terra rossa in Germania. Dopo il titolo di pochi mesi fa ad Acapulco, Cobolli conferma l'ottimo feeling con gli ATP 500 e ribadisce di poter ambire al titolo. In finale se la vedrà contro il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton e lo slovacco Alex Molcan.

Cobolli in finale, quando si gioca

La sfida con Flavio Cobolli impegnato, valida per la finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, andrà in scena domenica 19 aprile sul Center Court alle ore 13:30.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro con Flavio Cobolli protagonista sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per l'Atp 500 di Monaco di Baviera. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Monaco di Baviera, il montepremi

PRIMO TURNO – € 19.975 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 37.455 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 70.165 (100 punti)

SEMIFINALE – € 137.340 (200 punti)

FINALE – € 257.705 (350 punti)

VINCITORE – € 478.935 (500 punti)