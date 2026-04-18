Cobolli-Zverev diretta semifinale Atp Monaco: segui la sfida. Tennis oggi LIVE

13:54

Cobolli avanti 2-1

Turno di battuta a zero per Flavio, perfetto al servizio: l'azzurro chiude il terzo gioco del primo set con un serve and volley da applausi.

13:51

Zverev pareggia i conti: 1-1 con Cobolli

Il tedesco concede un solo punto all'azzurro e pareggia i conti nel parziale di apertura.

13:48

Cobolli parte con il piede giusto: 1-0 con Zverev

Game di apertura del match particolarmente complicato per Flavio, costretto a tenere il servizio ai vantaggi. Sul 40 pari, l'azzurro muove per primo il punteggio con l'ace e poi chiude la contesa a rete.

13:43

+++ Inizia Cobolli-Zverev +++

Al via la semifinale tra l'azzurro e il tedesco sul Centrale di Monaco di Baviera. Si parte con Flavio al servizio.

13:35

Cobolli e Zverev in campo!

Flavio e Sascha fanno il loro ingresso sul campo centrale di Monaco, accolti dagli applausi del pubblico.

13:20

Cobolli-Zverev, ci siamo

Arribage/Olivetti battono Luz/Matos 5-7, 6-3, 10-8 e staccano il pass per la finale nel torneo di doppio. Tra meno di venti minuti entreranno sul campo centrale Flavio e Sascha per la prima semifinale del singolare maschile.

13:15

Zverev, obiettivo finale

Il tedesco padrone di casa mette nel mirino la 41esima finale sul circuito maggiore. Il record di 'Sascha', al momento, è di 24 titoli vinti e 16 sconfitte agli ultimi atti.

13:10

Cobolli a suo agio su terra battuta: i numeri sono dalla parte di Flavio

Flavio vanta un record di 17 vittorie e sei sconfitte sulla terra battuta dall'inizio del 2025, inclusi i titoli conquistati a Bucarest e Amburgo.

12:57

Terminato il doppio sul Centrale: tutto pronto per Cobolli-Zverev

Dovrebbe essere rispettato l'orario d'apertura di Cobolli-Zverev, schedulato per le 13:30: sul Centrale di Monaco di Baviera, infatti, si è concluso il match di doppio tra Luz/Matos e Arribage/Olivetti, terminato con la vittoria della coppia transalpina.

12:45

Zverev, una finale per 'sbloccarsi'

Zverev ha iniziato alla grande la nuova stagione, ma fino a questo momento non è riuscito a salire l'ultimo gradino, perdendo in quattro occasioni la possibilità di giocarsi un trofeo: il tedesco è infatti reduce dalle semifinali agli Australian Open, Indian Wells, Miami Open e Montecarlo, tutte perse.

12:35

Il cammino di Zverev nell'Atp 500 di Monaco

Reduce dall'ennesima batosta con Sinner, rimediata nella semifinale di Montecarlo, Zverev si è presentato nel 'torneo di casa' superando al debutto Miomir Kecmanovic in tre set (6-3, 3-6, 7-6), prima di asfaltare Gabriel Diallo (6-1, 6-2) e travolgere in rimonta Francisco Cerundolo (5-7, 6-0, 6-2).

12:25

Il cammino di Cobolli nell'Atp 500 di Monaco

La stagione sulla terra rossa di Cobolli è iniziata maluccio a Montecarlo, dove dopo aver superato in tre set Francisco Comesana, si è arreso ad Alexander Blockx. A Monaco invece il romano è cresciuto, eliminando in serie Diego Dedura-Palomero (6-4, 7-5), Zizou Bergs (6-2, 6-3) e Vit Kopriva (6-3, 6-2). Ora però con Zverev il livello si alzerà esponenzialmente.

12:20

Cobolli a caccia della seconda finale stagionale

Ostacolo enorme per Flavio Cobolli, che però ha una motivazione in più per tentare di superare il numero 3 del mondo Zverev: giocarsi la seconda finale in stagione, dopo quella raggiunta e vinta all'Atp 500 di Acapulco.

12:15

Cobolli-Zverev: quando si gioca e dove vederla in tv

Dovrebbe prendere il via alle 13:30 la prima semifinale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, che vedrà Flavio Cobolli affrontare il 'padrone di casa' Alexander Zverev. Ecco come poter seguire la sfida in tv.

Monaco di Baviera (Germania)