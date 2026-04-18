Cobolli-Zverev diretta semifinale Atp Monaco: segui la sfida. Tennis oggi LIVE
MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Caccia alla finale nell'Atp 500 di Monaco di Baviera per Flavio Cobolli (n.16 Atp), che oggi (18 aprile, ore 13:30) sfida in semifinale il numero 3 del mondo e padrone di casa Alexander Zverev sulla terra rossa del torneo tedesco. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
13:54
Cobolli avanti 2-1
Turno di battuta a zero per Flavio, perfetto al servizio: l'azzurro chiude il terzo gioco del primo set con un serve and volley da applausi.
13:51
Zverev pareggia i conti: 1-1 con Cobolli
Il tedesco concede un solo punto all'azzurro e pareggia i conti nel parziale di apertura.
13:48
Cobolli parte con il piede giusto: 1-0 con Zverev
Game di apertura del match particolarmente complicato per Flavio, costretto a tenere il servizio ai vantaggi. Sul 40 pari, l'azzurro muove per primo il punteggio con l'ace e poi chiude la contesa a rete.
13:43
+++ Inizia Cobolli-Zverev +++
Al via la semifinale tra l'azzurro e il tedesco sul Centrale di Monaco di Baviera. Si parte con Flavio al servizio.
13:35
Cobolli e Zverev in campo!
Flavio e Sascha fanno il loro ingresso sul campo centrale di Monaco, accolti dagli applausi del pubblico.
13:20
Cobolli-Zverev, ci siamo
Arribage/Olivetti battono Luz/Matos 5-7, 6-3, 10-8 e staccano il pass per la finale nel torneo di doppio. Tra meno di venti minuti entreranno sul campo centrale Flavio e Sascha per la prima semifinale del singolare maschile.
13:15
Zverev, obiettivo finale
Il tedesco padrone di casa mette nel mirino la 41esima finale sul circuito maggiore. Il record di 'Sascha', al momento, è di 24 titoli vinti e 16 sconfitte agli ultimi atti.
13:10
Cobolli a suo agio su terra battuta: i numeri sono dalla parte di Flavio
Flavio vanta un record di 17 vittorie e sei sconfitte sulla terra battuta dall'inizio del 2025, inclusi i titoli conquistati a Bucarest e Amburgo.
12:57
Terminato il doppio sul Centrale: tutto pronto per Cobolli-Zverev
Dovrebbe essere rispettato l'orario d'apertura di Cobolli-Zverev, schedulato per le 13:30: sul Centrale di Monaco di Baviera, infatti, si è concluso il match di doppio tra Luz/Matos e Arribage/Olivetti, terminato con la vittoria della coppia transalpina.
12:45
Zverev, una finale per 'sbloccarsi'
Zverev ha iniziato alla grande la nuova stagione, ma fino a questo momento non è riuscito a salire l'ultimo gradino, perdendo in quattro occasioni la possibilità di giocarsi un trofeo: il tedesco è infatti reduce dalle semifinali agli Australian Open, Indian Wells, Miami Open e Montecarlo, tutte perse.
12:35
Il cammino di Zverev nell'Atp 500 di Monaco
Reduce dall'ennesima batosta con Sinner, rimediata nella semifinale di Montecarlo, Zverev si è presentato nel 'torneo di casa' superando al debutto Miomir Kecmanovic in tre set (6-3, 3-6, 7-6), prima di asfaltare Gabriel Diallo (6-1, 6-2) e travolgere in rimonta Francisco Cerundolo (5-7, 6-0, 6-2).
12:25
Il cammino di Cobolli nell'Atp 500 di Monaco
La stagione sulla terra rossa di Cobolli è iniziata maluccio a Montecarlo, dove dopo aver superato in tre set Francisco Comesana, si è arreso ad Alexander Blockx. A Monaco invece il romano è cresciuto, eliminando in serie Diego Dedura-Palomero (6-4, 7-5), Zizou Bergs (6-2, 6-3) e Vit Kopriva (6-3, 6-2). Ora però con Zverev il livello si alzerà esponenzialmente.
12:20
Cobolli a caccia della seconda finale stagionale
Ostacolo enorme per Flavio Cobolli, che però ha una motivazione in più per tentare di superare il numero 3 del mondo Zverev: giocarsi la seconda finale in stagione, dopo quella raggiunta e vinta all'Atp 500 di Acapulco.
12:15
Cobolli-Zverev: quando si gioca e dove vederla in tv
Dovrebbe prendere il via alle 13:30 la prima semifinale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, che vedrà Flavio Cobolli affrontare il 'padrone di casa' Alexander Zverev. Ecco come poter seguire la sfida in tv.