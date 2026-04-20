Musetti su Sinner e Alcaraz: "Mi ero avvicinato ai marziani, poi invece..."

MADRID (SPAGNA) - Lorenzo Musetti prova a ripartire, ancora una volta. Reduce dal doloroso ko ai quarti di finale dell'Open di Barcellona contro il francese Arthur Fils, poi vincitore del torneo in finale contro Rublev, l'azzurro - 11° giocatore del ranking Atp - ammette di aver faticato negli ultimi tempi, complici diversi infortuni che ne hanno condizionato il percorso di crescita: "Negli ultimi due mesi - spiega Lorenzo ai microfoni di Sky Sport, a margine dei 'Laureus Sports Awards' a Madrid - ho fatto fatica coi vari infortuni, ora sta andando molto meglio: il grande obiettivo è Roma, poi ci sarà Parigi che è il fulcro della terra rossa". Il carrarino, classe 2002, è infatti atteso come uno dei grandi protagonisti agli Internazionali d'Italia, in programma dal 28 aprile, e al Roland Garros, secondo torneo Slam della stagione, al via dal prossimo 18 maggio.