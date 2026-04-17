Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVE

BARCELLONA - Sbarazzatosi di Moutet in due set negli ottavi dell' Atp di Barcellona , ora Musetti è pronto per la sfida contro un altro francese, Arthur Fils , nella gara che vale un posto in semifinale. L'obiettivo del tennista azzurro è quello di arrivare fino in fondo per tornare ad alzare un trofeo, che manca dal 2022, quando ne vinse due in pochi mesi contro Alcaraz ad Amburgo e Berrettini a Napoli. Se Musetti riuscisse a superare Fils, in semifinale troverebbe uno tra Norrie e Jodar. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti .

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La vittoria di Musetti contro Moutet

Rivivi qui tutta la partita di Musetti contro Moutet, battuto in due set. Leggi qui

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I precedenti tra Musetti e Fils

Sarà il terzo incrocio in carriera tra Musetti e Fils e il bilancio per ora è in perfetto equilibrio: il francese ha vinto il primo incontro ad Indian Wells nel 2024, Lorenzo invece l'ha spuntata lo scorso anno a Montecarlo.

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A che ora gioca Musetti e dove vederlo

Tra meno di un'ora (non prima delle 16) è in programma il match di Musetti, ecco dove vederlo in diretta tv e streaming.

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