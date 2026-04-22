Atp Madrid, primo turno da dimenticare per gli azzurri: Sonego e Bellucci ko. Cocciaretto out nel femminile

MADRID (SPAGNA) - Esordio da dimenticare per le tenniste e i tennisti azzurri impegnati al "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, di scena sulla terra battuta della suggestiva 'Caja Magica', nella capitale spagnola. Dopo Matteo Berrettini (ko in due set contro il croato Prizmic), anche Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci salutano il torneo madrileno al primo turno. Il 30enne torinese, numero 62 Atp, cede in due set - 6-3, 7-6 (1) - al qualificato serbo Dusan Lajovic, numero 138 del mondo, che lo aveva battuto già due volte su tre sulla terra battuta. Per Sonego si conferma difficile il rapporto con Madrid dove, prima di oggi, aveva vinto solo due partite nelle quattro precedenti partecipazioni, al primo turno nel 2024 contro Richard Gasquet e nel 2025 contro Miomir Kecmanovic. Pomeriggio da dimenticare anche per Mattia: alla sua seconda esperienza nel torneo spagnolo, il numero 78 del ranking cade contro il bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 del mondo, per 6-2, 6-4 in un'ora e 17 minuti di gioco. Per Bellucci è la terza sconfitta in quattro confronti diretti. Non sorride neanche Federico Cinà: la wild card azzurra, n.205 del ranking, viene battuta dal lucky loser danese Elmer Moller (n.169) che si impone con il punteggio di 6-4, 7-6 (4) dopo quasi due ore di match.