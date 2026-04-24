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venerdì 24 aprile 2026
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Non iniziato4/24/2026, ore 9:05:
Hubert Hurkacz Ranking: 63
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Lorenzo Musetti Ranking: 9

Musetti-Hurkacz diretta Atp Madrid: segui live la sfida di tennis oggi

Il tennista azzurro si gioca l'accesso ai sedicesimi contro il polacco: tutti gli aggiornamento in tempo reale
4 min
TagsmusettiTennis
Aggiorna

Non è solo il giorno di Sinner, che nel pomeriggio di oggi (venerdì 24 aprile) sfiderà il francese Bonzi, ma a Madrid il primo italiano a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti, impegnato nella mattinata sulla terra rossa spagnola. L'azzurro dovrà vedersela con il numero 63 del mondo, il polacco Hurkacz, con il quale i precedenti in carriera sono in perfetto equilibrio. Il match di oggi mette in palio l'accesso ai sedicesimi del torneo: segui la cronaca della partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:44

Il dato a favore di Musetti

Il 24enne azzurro ha vinto 18 delle ultime 19 partite contro giocatori fuori dalla Top 30 sulla terra battuta 

10:33

Il ranking 

Lorenzo è il numero 9 del mondo, mentre Hurkacz è sceso alla posizione numero 63. In passato il polacco è stato numero 6 

10:21

Musetti punta la doppia cifra

Musetti vuole diventare oggi il quarto italiano a raggiungere 10 vittorie in questa stagione dopo Sinner (24), Cobolli (14) e Darderi (13)

10:12

I precedenti

Gli scontri diretti dicono 2-2. Quello di oggi sarà il quinto confronto tra i due. L'incontro di Wimbledon 2023 è stato vinto da Hurkacz. Il polacco si era imposto ai Championships anche nel 2021. Musetti, però, ha vinto i confronti sia a Roma che a Rotterdam (sul duro indoor)   

10:00

Musetti e la delusione di Melbourne

"La delusione di Melbourne? Non si deve cancellare ma accettare, penso sia l’unico modo per andare avanti. Non so se riuscirò a difendere i punti dell’anno scorso ma penso che ci siano tutte le condizioni da parte mia per farlo", ha spiegato Musetti.

9:50

Le parole di Musetti

"Con me ci sarà solo Jose Perlas, mentre coach Simone Tartatini ci raggiungerà per gli Internazionali BNL d’Italia e il Roland Garros", ha dichiarato Musetti, che nel 2025 ha disputato alla Caja Magica la semifinale contro Jack Draper. "Ogni giorno che passa mi sento meglio, anche se si è visto che mi manca un po’ il ritmo partita. Devo ritornare sulla buona strada tracciata all’Australian Open, ma per farlo devo continuare ad attraversare un momento che non è semplice", ha aggiunto.

9:34

Come si è preparato Musetti

Musetti ha effettuato l’ultimo allenamento intenso con Andrey Rublev ieri sul Campo 10, dando il cambio a Jannik Sinner per affinare gli ultimi dettagli in vista del suo quinto match su terra rossa della stagione.

9:31

A che ora gioca Musetti

Musetti apre il programma del Campo Arantxa Sanchez, il suo match contro Hurkacz è in programma alle 11. Sarà possibile guardare in diretta tv e streaming la gara, ecco dove. Leggi tutto

Madrid

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