Musetti-Griekspoor, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso nel Masters 1000 di Madrid . Accreditato della sesta testa di serie, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno ha superato nel suo match d'esordio l'ostico polacco Hubert Hurkacz : un match insidioso che il carrarino è riuscito a chiudere in due set (6-4 7-6). Il suo prossimo avversario sarà l'olandese Tallon Griekspoor , anche lui vittorioso in due set nella sua prima uscita alla Caja Màgica, contro Damir Dzumhur. Per Musetti si prospetta un altro incontro insidioso, ma decisamente alla portata: vincere sarebbe fondamentale in chiave difesa della semifinale raggiunta lo scorso anno, ma anche per ritrovare fiducia e buone sensazioni.

Musetti-Griekspoor, quando si gioca

La partita tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena domenica 26 aprile con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Griekspoor

Lorenzo non ha mai battuto l'olandese in carriera. Nel 2024 è stato sconfitto in rimonta sul cemento indoor di Rotterdam, mentre nel lontano 2020 si era arreso nelle qualificazioni dell'Australian Open. Sarà invece il primo confronto tra i due sulla terra battuta.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro di terzo turno con Lorenzo Musetti sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.615