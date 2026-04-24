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Musetti-Griekspoor, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il carrarino ha debuttato con un successo ai danni di Hubi Hurkacz alla Caja Màgica: quello che c'è da sapere sul suo prossimo match
2 min
TagsLorenzo Musettitallon griekspoorMasters 1000 Madrid

Lorenzo Musetti ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso nel Masters 1000 di Madrid. Accreditato della sesta testa di serie, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno ha superato nel suo match d'esordio l'ostico polacco Hubert Hurkacz: un match insidioso che il carrarino è riuscito a chiudere in due set (6-4 7-6). Il suo prossimo avversario sarà l'olandese Tallon Griekspoor, anche lui vittorioso in due set nella sua prima uscita alla Caja Màgica, contro Damir Dzumhur. Per Musetti si prospetta un altro incontro insidioso, ma decisamente alla portata: vincere sarebbe fondamentale in chiave difesa della semifinale raggiunta lo scorso anno, ma anche per ritrovare fiducia e buone sensazioni.

Musetti-Griekspoor, quando si gioca

La partita tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena domenica 26 aprile con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Griekspoor

Lorenzo non ha mai battuto l'olandese in carriera. Nel 2024 è stato sconfitto in rimonta sul cemento indoor di Rotterdam, mentre nel lontano 2020 si era arreso nelle qualificazioni dell'Australian Open. Sarà invece il primo confronto tra i due sulla terra battuta.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro di terzo turno con Lorenzo Musetti sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.615

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