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venerdì 24 aprile 2026
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Alcaraz rinuncia a Roma e Roland Garros: cosa cambia per Sinner nella corsa al numero 1

Lo spagnolo dovrà fermarsi ai box per quasi due mesi dopo il grave infortunio al polso rimediato nel torneo di Barcellona a metà aprile
2 min
TagsCarlos Alcarazjannik sinnerRanking Atp

Dopo le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane, adesso è ufficiale: Carlos Alcaraz rinuncia agli Internazionali Bnl d'Italia e al Roland Garros. Ad annunciarlo è stato proprio lo spagnolo attraverso un post pubblicato sui suoi profili social: "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma o al Roland Garros, mentre valutiamo la situazione per stabilire quando potremo tornare in campo. Questo è un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti". Sono dunque più gravi del previsto i problemi al polso per Alcaraz, che in ottica classifica perderà punti importanti per la corsa al numero uno. 

Cosa cambia nella corsa al numero 1

Lo spagnolo non potrà difendere i titoli conquistati lo scorso anno a Roma e a Parigi e perderà ben 3000 punti in classifica (1000 del successo agli Internazionali Bnl d'Italia e 2000 di quello al Roland Garros. Attualmente a 12.960 punti in classifica, al termine del secondo Slam della stagione Alcaraz si ritroverà a 9.960. Una possibilità concreta per Sinner (13.360 punti Atp) non solo di conquistare, oltre a Madrid, gli unici tre grandi tornei che mancano al suo palmares ma anche di allungare ulteriormente nel ranking.

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