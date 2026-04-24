Alcaraz rinuncia a Roma e Roland Garros: cosa cambia per Sinner nella corsa al numero 1

Dopo le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane, adesso è ufficiale: Carlos Alcaraz rinuncia agli Internazionali Bnl d'Italia e al Roland Garros. Ad annunciarlo è stato proprio lo spagnolo attraverso un post pubblicato sui suoi profili social: "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma o al Roland Garros, mentre valutiamo la situazione per stabilire quando potremo tornare in campo. Questo è un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti". Sono dunque più gravi del previsto i problemi al polso per Alcaraz, che in ottica classifica perderà punti importanti per la corsa al numero uno.