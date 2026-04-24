Clamoroso Alcaraz, salta gli Internazionali e il Roland Garros: l'annuncio sui social

Ora è ufficiale: Carlos Alcaraz salta anche gli Internazionali di Roma e il Roland Garros . Dopo i forfait a Barcellona e a Madrid, dove invece sta giocando Sinner , il grave infortunio al polso lo costringe a saltare tutto il resto della stagione sulla terra rossa.

Alcaraz salta Roma e il Roland Garros: l'annuncio sui social

Alcaraz, campione in carica sia a Roma che al Roland Garros, sarà costretto a restare ancora ai box. Le recenti foto con il tutore al polso destro avevano destato numerose preoccupazioni e indiscrezioni, che hanno purtroppo trovato conferma nel suo ultimo post su Instagram, dove lo spagnolo ha voluto personalmente annunciare la dolorosa notizia. "Dopo i risultati dei test effettuati oggi - scrive il numero due del mondo -, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros, mentre valutiamo la situazione per stabilire quando potremo tornare in campo. Questo è un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti".

Alcaraz ko, come cambia la corsa al numero uno con Sinner

Con questi due nuovi forfait, Alcaraz perderà ben ben 3000 punti in classifica, rappresentando dunque una grande occasione per Sinner di allungare notevolmente in testa alla classifica del ranking Atp. Un momento durissimo per lo spagnolo, che sarà costretto a guardare il rivale di sempre staccarlo in classifica.