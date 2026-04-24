Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE

È il giorno del debutto di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid . Il numero uno del mondo fa il suo esordio contro il francese Benjamin Bonzi , numero 104 del ranking, con il quale ha sempre vinto nei tre precedenti. Sinner, complice l'assenza di Alcaraz , va a caccia di punti per allungare in testa alla classifica, oltre ad inseguire lo storico record di cinque trionfi consecutivi in tornei Masters 1000. Segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Sinner perde il primo set con Bonzi al tie-break, dopo aver sciupato un set point sul 6-5. Un primo set sofferto, con troppi errori gratuiti, 12, di cui 11 con il rovescio, che oggi non funziona. Jannik deve prendere le giuste misure, cerca spesso supporto dal box, dove ci sono sia Cahill che Vagnozzi. Rammarico anche per le cinque palle break non sfruttate da Sinner, tre in un game e due in un altro.

Sinner riparte con rabbia, mettendo a segno due ace consecutivi e chiudendo 40-15.

Altri due errori, uno con il dritto e uno con il rovescio, e Sinner allarga le braccia sul 30-30. Poi però si prende una palla break con uno scambio durissimo ed esulta veso il suo box. Bonzi però annulla pure questa, con una prima vincente a uscire. Un'altra prima vincente e l'ennesimo rovescio sbagliato, consegnano il game a Bonzi. Sinner accusa il colpo.

Primo match al servizio sofferto per Sinner, che va sotto 15-30, sbaglia due smash piuttosto clamorosi e prende un warning. Alla fine ne esce portando a casa il game 40-30 ma non sono buoni segnali.

Stavolta sbaglia tutto Bonzi, e Sinner si prende altre tre palle break. Jannik ne fallisce ancora due, ma poi finalmente si prende il break al nono tentativo, grazie a un doppio fallo del francese.

Il break dà un po' di fiducia a Sinner, che mette a segno una palla corta perfetta, e lascia solo un punto a Bonzi: 40-15.

Ora comincia a sbagliare tanto Bonzi, che fino a pochi minuti fa aveva fatto una partita praticamente perfetta. Il francese avverte anche qualche dolorino alla schiena, si tocca dietro e concede un altro break a Sinner, che avanti 15-40 stavolta non sbaglia.

17:01

Sinner tiene Bonzi a zero: il primo set al tie-break

Sinner chiude 40-0 con tre prime vincenti e il primo ace del match, si deciderà al tie-break il primo set.

16:57

Sinner, troppi errori: Bonzi avanti 6-5

Errore con il rovescio, questa volta ancora più grave: lo sa anche Sinner che si copre il volto con la mano e poi alza gli occhi al cielo. Non sta funzionando tutto al meglio oggi: Bonzi ne approfitta, chiude 40-15 e si assicura almeno il tie-break nel primo set.

16:55

Sinner-Bonzi 5-5, nessun break nel primo set

Ancora una volta Sinner concede pochissimo a Bonzi nel suo turno di servizio. Un rovescio a rete sul 15-15 (sono troppi in questo primo set), e Cahill si alza in piedi ad incitarlo. Jannik risponde con tre punti consecutivi.

16:49

Bonzi tiene il servizio: 5-4 con Sinner nel primo set

Bonzi tiene il servizio 40-15 senza concedere palle break questa volta.

16:45

Sinner-Bonzi 4-4 nel primo set

Con le palle nuove, Sinner continua a non soffrire al servizio: 40-15, con un'altra palla corta vincente messa a segno.

16:40

Altre due palle break sprecate da Sinner

Sinner ha decisamente alzato il livello e si è preso altre due palle break. La prima si spegne ancora a rete con un rovescio al salto. La seconda è una palla corta venuta male. Si va ancora ai vantaggi, con cinque palle break sprecate da Sinner in due game. Il francese poi ai vantaggi porta ancora una volta a casa il game.

16:36

Sinner lascia Bonzi a zero e alza il livello

Palla corta e poi serve and volley. Primo turno di servizio a zero per Sinner, che finora ha concesso solo due punti a Bonzi quando batteva lui.

16:31

Sinner sbaglia con il rovescio, Bonzi avanti 3-2

Qualche problema sul rovescio per Sinner, che spesso finisce a rete. Bonzi gioca bene e stavolta non concede palle break.

16:29

Sinner, ancora 40-15 al servizio con Bonzi

Ancora una volta turno di servizio 40-15 per Sinner, un po' infastidito per le tre palle break sciupate nel game precedente. Nel box Cahill e Vagnozzi.

16:24

Sinner spreca tre palle break

Sinner si guadagna le prime tre palle break del match. Le prime due le spreca entrambe con due rovesci a rete, la terza è un dritto che finisce in corridoio. Tre occasioni sciupate e si va ai vantaggi. Il francese mette a segno cinque punti consecutivi e salva il break. Occasione sprecata per Jannik.

16:19

Sinner-Bonzi 1-1 nel primo set

Sinner tiene il servizio 40-15 senza grosse sbavature nel suo primo game al servizio.

16:15

Bonzi tiene il servizio nel primo game del match

Primo game ai vantaggi, Bonzi lo gestisce bene e riesce a portarlo a casa.

16:10

Chi vince tra Sinner e Bonzi affronterà al terzo turno Elmer Moller

Sinner al terzo turno affronterebbe Elmer Moller, che ha staccato il pass per il terzo turno grazie al ritiro di Gabriel Diallo sul 7-5 3-3.

16:08

Sinner in campo, in corso il riscaldamento

Sinner sta effettuando il riscaldamento in campo. Maglia grigia e cappellino chiaro, splende il sole a Madrid.

15:58

Rybakina batte Ruse, si libera il campo per Sinner

Termina il match femminile e il campo del Manolo Santana Stadium si libera per il match tra Sinner e Bonzi.

15:50

Sinner, il possibile avversario al terzo turno

Sinner già conosce il nome del suo prossimo avversario, se riuscirà a battere Bonzi: si tratta del danese Moller, che è avanzato al terzo turno grazie al ritiro del francese Diallo.

15:40

Sinner, il distacco da Alcaraz prima del debutto a Madrid

Ecco come si presenta il ranking ATP prima del debutto a Madrid di Jannik Sinner.

15:30

Sinner in campo tra circa mezz'ora

Il numero uno del mondo farà il suo debutto al Manolo Santana Stadium, dove al momento si sta giocando il terzo set della sfida femminile tra Ruse e Rybakina. Sinner aspetta, scenderà comunque in campo non prima delle 16:00.

15:15

Sinner a caccia di un record storico: la situazione

Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Questi gli ultimi quattro Masters 1000 disputati, tutti che si sono chiusi con il trionfo finale di Jannik Sinner. L'azzurro a Madrid va a caccia di un record incredibile: può diventare il primo nella storia del tennis a vincerne cinque di fila.

15:12

Sinner-Bellingham contro Nadal-Courtois: il doppio improbabile al Bernabeu

In attesa del debutto di oggi, sono diventate virali le immagini di Jannik Sinner insieme a Bellingham, con Nadal e Courtois dall'altra parte, nella cornice dello stadio Bernabeu. LEGGI QUI

15:05

Sinner-Bonzi, i precedenti sono tutti a favore di Jannik

Tre precedenti prima di oggi, tre vittorie di Sinner: l'azzurro ha sempre dominato contro Bonzi. La vittoria più recente risale all'Atp di Rotterdam nel 2023 al secondo turno.

15:00

Masters 1000 Madrid, è il giorno del debutto di Jannik Sinner

Il numero uno al mondo fa il suo esordio sulla terra rossa della della Caja Mágica di Madrid. A sfidarlo c'è il francese Benjamin Bonzi, arrivato dalle qualificazioni. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Manolo Santana Stadium - Madrid