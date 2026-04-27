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lunedì 27 aprile 2026
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Madrid, esordio amaro per Bolelli e Vavassori dopo il lutto: eliminati al primo turno nel doppio 

La coppia azzurra è stata messa sotto dall'argentino Andreozzi-Guinard in due set: i dettagli
2 min
TagsBolellivavassoriMadrid

Subito semaforo rosso per i colori azzurri del doppio in Spagna. Simone Bolelli e Andrea Vavassori escono di scena al primo turno al "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale. 

Bolelli e Vavassori fuori in due set a Madrid 

Il bolognese e il torinese, rispettivamente n.15 e n.14 nel ranking di specialità  e teste di serie numero 8, si sono arresi all'esordio alla coppia formata dall'argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard, vincenti in due set con il punteggio di 6-3 7-6(3).

Gli azzurri erano tornati a giocare insieme dopo il lutto che ha colpito il bolognese per la scomparsa del padre all'inizio di aprile. Negli ottavi Andreozzi e Guinard se la vedranno con la coppia composta dall'italiano Luciano Darderi ed il greco Stefanos Tsitsipas

 

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