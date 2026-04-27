Madrid, esordio amaro per Bolelli e Vavassori dopo il lutto: eliminati al primo turno nel doppio 

Subito semaforo rosso per i colori azzurri del doppio in Spagna. Simone Bolelli e Andrea Vavassori escono di scena al primo turno al "Mutua Madrid Open" , quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale.

Bolelli e Vavassori fuori in due set a Madrid

Il bolognese e il torinese, rispettivamente n.15 e n.14 nel ranking di specialità e teste di serie numero 8, si sono arresi all'esordio alla coppia formata dall'argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard, vincenti in due set con il punteggio di 6-3 7-6(3).

Gli azzurri erano tornati a giocare insieme dopo il lutto che ha colpito il bolognese per la scomparsa del padre all'inizio di aprile. Negli ottavi Andreozzi e Guinard se la vedranno con la coppia composta dall'italiano Luciano Darderi ed il greco Stefanos Tsitsipas