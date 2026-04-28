Berrettini va avanti al Sardegna Open: battutto Kypson dopo tre ore di battaglia 

Matteo Berrettini si prende la scena al Sardegna Open, Challenger 175 che sta andando in scena a Cagliari. Non è una stata una passeggiata, ma l'azzurro ha fatto fuori in tre set lo statunitense Patrick Kypson, dopo quasi tre ore di battaglia durissima. Grazie al successo odierno, Matteo ha evitato di uscire fuori dalla top 100 della classifica Atp e in parte dimentica l'eliminazione prematura a Madrid, quando si è lanciato in un durissimo sfogo .

Berrettini in rimonta al Sardegna Open

Il tennista romano ha vinto il primo set 6-4 grazie a un break al quinto game. Sembrava avere in pugno anche il secondo set dopo il break che lo ha portato sul 6-5, poi il crollo: controbreak di Kypson e tie-break perso 5-7. Sembrava finita, anche perché Berrettini ha perso subito il servizio nel primo game del terzo set: l'ex numero 6 al mondo appariva stanco e sfiduciato.

E invece ecco il controbreak del 4-4 che ha trascinato la frazione sino all'ultimo decisivo tie-break. Alti e bassi anche nei colpi finali. Poi due match point per Berrettini, decisivo il secondo. Ora incontrerà la testa di serie numero uno del tabellone Mariano Navone agli ottavi. Fuori, invece, Stefano Travaglia, battuto al terzo set dall'olandese Jesper De Jong. Domani in programma al Sardegna Open il derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci.