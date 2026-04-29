Panatta, arriva la svolta per gli Internazionali: "Dopo 50 anni..."
Adriano Panatta agli Internazionali BNL d'Italia ci sarà. Dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa con la leggenda del tennis azzurro che aveva dichiarato: "Non ho ricevuto nessun invito per gli Internazionali d'Italia. Magari ci ripensano in queste due settimane che mancano, ma facciano come gli pare. Mi è invece arrivato quello di Parigi, come fanno sempre con i campioni del Roland Garros e i francesi della Davis", adesso è invece arrivato l'invito da parte dell'organizzazione del "1000" romano come confermato dallo stesso Panatta.
Panatta invitato agli Internazionali
Panatta è stato ufficialmente invitato alla cerimonia di premiazione del torneo e come spiegato durante il programma 'Casa Italia' "ci sarò con piacere, sperando di celebrare finalmente la vittoria di un italiano". L'ex campione di Roma nel 1976 ha aggiunto: "Ora ho ricevuto l'invito ufficiale e spero con tutto il cuore, dopo 50 anni, di poter passare il testimone a un tennista azzurro".