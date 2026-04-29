Panatta, arriva la svolta per gli Internazionali: "Dopo 50 anni..."

Adriano Panatta agli Internazionali BNL d'Italia ci sarà. Dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa con la leggenda del tennis azzurro che aveva dichiarato: "Non ho ricevuto nessun invito per gli Internazionali d'Italia. Magari ci ripensano in queste due settimane che mancano, ma facciano come gli pare. Mi è invece arrivato quello di Parigi, come fanno sempre con i campioni del Roland Garros e i francesi della Davis", adesso è invece arrivato l'invito da parte dell'organizzazione del "1000" romano come confermato dallo stesso Panatta.