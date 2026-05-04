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lunedì 4 maggio 2026
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Internazionali d'Italia, Auger-Aliassime spera ed esclama "No Sinner!". Ma poi il sorteggio...

Il canadese, testa di serie numero 4 del tabellone, era presente alla cerimonia che si è tenuta presso il campo di Piazza del Popolo
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Tagsjannik sinnerFelix Auger-AliassimeInternazionali d’Italia

Con il sorteggio dei tabelloni principali è ufficialmente terminata l'attesa per l'inizio degli Internazionali d'Italia 2026. La cerimonia si è tenuta sul campo allestito a Piazza del Popolo alla presenza del direttore del torneo Paolo Lorenzi e di Iga Swiatek e Felix Auger-Aliassime in rappresentanza dei giocatori. Tanto il pubblico presente che ha assistito all'evento durante il quale i tennisti in gara hanno scoperto i propri avversari. Jannik Sinner, in qualità di primo favorito del seeding, farà il suo debutto al secondo turno contro Alex Michelsen o Sebastian Ofner.

Auger-Aliassime e la battuta su Sinner

Qualche secondo prima che prendesse il via il sorteggio del main draw maschile, Auger-Aliassime, presente alla cerimonia, ha scherzato: "No Sinner!" per scongiurare un eventuale accoppiamento con il numero uno del mondo. Il caso ha però voluto che alla fine il canadese, quarta testa di serie, capitasse proprio nel lato dell'azzurro: i due potrebbero infatti incrociare il loro percorso in semifinale.

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