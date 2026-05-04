Internazionali d'Italia, Auger-Aliassime spera ed esclama "No Sinner!". Ma poi il sorteggio...

Con il sorteggio dei tabelloni principali è ufficialmente terminata l'attesa per l'inizio degli Internazionali d'Italia 2026. La cerimonia si è tenuta sul campo allestito a Piazza del Popolo alla presenza del direttore del torneo Paolo Lorenzi e di Iga Swiatek e Felix Auger-Aliassime in rappresentanza dei giocatori. Tanto il pubblico presente che ha assistito all'evento durante il quale i tennisti in gara hanno scoperto i propri avversari. Jannik Sinner, in qualità di primo favorito del seeding, farà il suo debutto al secondo turno contro Alex Michelsen o Sebastian Ofner.