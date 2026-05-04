Internazionali d'Italia diretta sorteggio: scopri contro chi giocherà Sinner e gli altri azzurri LIVE

ROMA - Per Sinner è già tempo di riprendere la racchetta in mano dopo i festeggiamenti di Madrid. Oggi, lunedì 4 maggio, si aprono i sorteggi degli Internazionali d'Italia a Roma che sveleranno i tabelloni principali del singolare maschile e femminile. Il torneo al Foro Italico è in programma dal 5 maggio per le donne e mercoledì 6 per gli uomini. Sinner oggi scoprirà il suo avversario: segui tutto in diretta.

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Il possibile percorso di Sinner fino alla finale

La possibile finale potrebbe essere ancora con Alexander Zverev, all'altro estremo del tabellone. In semifinale potrebbe vedersela contro Djokovic o Felix Auger-Aliassime, mentre nei quarti uno tra Ben Shelton, Alex de Minaur, Daniil Medvedev e il connazionale Lorenzo Musetti. Negli ottavi possibile remake della semifinale di Madrid contro Arthur Fils, mentre già al terzo turno Sinner potrebbe vedersela contro uno dei giovani temibili Joao Fonseca e Rafa Jodar.

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12 azzurri al sorteggio

Saranno 12 gli azzurri protagonisti al sorteggio degli Internazionali: da Lorenzo Musetti a Flavio Cobolli, passando per Matteo Berrettini, Luciano Darderi e tanti altri, oltre a Sinner ovviamente, ammessi per diritto di ranking o tramite wild card. Senza dimenticare la nutrita spedizione al femminile, guidata dalla campionessa in carica Jasmine Paolini.

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Sorteggi, c'è un campo a Piazza del Popolo

A Piazza del Popolo è stato allestito un campo che ha già ospitato incontri delle prequalificazioni e sessioni di allenamento di alcuni dei tennisti che saranno protagonisti al Foro Italico. Tra loro la polacca Iga Swiatek, che sarà presente al sorteggio insieme al canadese Felix Auger-Aliassime.

9:02

A che ora i sorteggi degli Internazionali

La cerimonia del sorteggio degli Internazionali d'Italia 2026, nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma, inizierà alle ore 10.30. L'evento sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su SuperTennis, mentre in streaming sulla piattaforma web di SuperTennis, su SuperTenniX e sul canale YouTube ufficiale del torneo. LEGGI TUTTO

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