Sorteggio Internazionali d'Italia con Sinner: quando, a che ora e dove vederlo in tv
Gli Internazionali d'Italia sono già scattati al Foro Italico con le pre-qualificazioni, che hanno assegnato le ultime wild card, tuttavia entreranno nel vivo solo con il sorteggio dei tabelloni, che precederà l'inizio vero e proprio del Masters 1000 di Roma, in programma dal 6 al 17 maggio. L'osservato speciale non può che essere Jannik Sinner, attualmente impegnato a Madrid e chiaro favorito complice l'assenza di Carlos Alcaraz. Saranno però numerosi gli italiani al via, da Lorenzo Musetti a Flavio Cobolli, passando per Matteo Berrettini, Luciano Darderi e tanti altri azzurri, ammessi per diritto di ranking o tramite wild card. Senza dimenticare ovviamente la nutrita spedizione al femminile, guidata dalla campionessa in carica Jasmine Paolini. Ecco quello che bisogna sapere sul sorteggio del torneo di Roma.
Sorteggio Internazionali, data e orario
Il sorteggio dei tabelloni degli Internazionali d'Italia è in programma nella mattinata di lunedì 4 marzo alle ore 12:00. Rispetto agli scorsi anni non si terrà presso la Fontana di Trevi, bensì in una location altrettanto suggestiva: Piazza del Popolo. Per quanto riguarda il sorteggio dei tabelloni di qualificazione, invece, l'appuntamento è per il giorno prima: domenica 3 marzo, nel pomeriggio. La cerimonia sarà trasmessa, come di consueto, in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.
I possibili avversari di Sinner
Accreditato della prima testa di serie, la possibile finale sarà ancora con Alexander Zverev, all'altro estremo del tabellone. In semifinale potrebbe vedersela contro Novak Djokovic o Felix Auger-Aliassime, mentre nei quarti uno tra Ben Shelton, Alex de Minaur, Daniil Medvedev e il connazionale Lorenzo Musetti. Negli ottavi possibile remake della semifinale di Madrid contro Arthur Fils, mentre già al terzo turno potrebbe vedersela contro uno dei giovani temibili Joao Fonseca e Rafa Jodar.