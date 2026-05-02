Sorteggio Internazionali d'Italia con Sinner: quando, a che ora e dove vederlo in tv

Gli Internazionali d'Italia sono già scattati al Foro Italico con le pre-qualificazioni, che hanno assegnato le ultime wild card, tuttavia entreranno nel vivo solo con il sorteggio dei tabelloni , che precederà l'inizio vero e proprio del Masters 1000 di Roma , in programma dal 6 al 17 maggio . L'osservato speciale non può che essere Jannik Sinner , attualmente impegnato a Madrid e chiaro favorito complice l'assenza di Carlos Alcaraz. Saranno però numerosi gli italiani al via, da Lorenzo Musetti a Flavio Cobolli , passando per Matteo Berrettini, Luciano Darderi e tanti altri azzurri, ammessi per diritto di ranking o tramite wild card. Senza dimenticare ovviamente la nutrita spedizione al femminile, guidata dalla campionessa in carica Jasmine Paolini . Ecco quello che bisogna sapere sul sorteggio del torneo di Roma.

Sorteggio Internazionali, data e orario

Il sorteggio dei tabelloni degli Internazionali d'Italia è in programma nella mattinata di lunedì 4 marzo alle ore 12:00. Rispetto agli scorsi anni non si terrà presso la Fontana di Trevi, bensì in una location altrettanto suggestiva: Piazza del Popolo. Per quanto riguarda il sorteggio dei tabelloni di qualificazione, invece, l'appuntamento è per il giorno prima: domenica 3 marzo, nel pomeriggio. La cerimonia sarà trasmessa, come di consueto, in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.

I possibili avversari di Sinner

Accreditato della prima testa di serie, la possibile finale sarà ancora con Alexander Zverev, all'altro estremo del tabellone. In semifinale potrebbe vedersela contro Novak Djokovic o Felix Auger-Aliassime, mentre nei quarti uno tra Ben Shelton, Alex de Minaur, Daniil Medvedev e il connazionale Lorenzo Musetti. Negli ottavi possibile remake della semifinale di Madrid contro Arthur Fils, mentre già al terzo turno potrebbe vedersela contro uno dei giovani temibili Joao Fonseca e Rafa Jodar.