Il tennis azzurro illumina il Quirinale: il Presidente Mattarella riceve le nazionali di Davis e Billie Jean King Cup

La nazionale maschile di Coppa Davis e quella femminile di Billie Jean King Cup sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Un'occasione per celebrare, nel giorno in cui prendono il via i tabelloni di qualificazione degli Internazionali d'Italia, il titolo mondiale conquistato dalle azzurre di Tathiana Garbin a Shenzhen e dagli azzurri di Filippo Volandri a Bologna . A fare da portavoci delle due squadre sono stati Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto che hanno anche tenuto un discorso prima di consegnare al Presidente Mattarella le copie dei due trofei. Oltre al Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi , e al Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio , presenti anche Mtteao Berrettini , Jasmine Paolini , Sara Errani , Andrea Vavassori , Simone Bolelli , Lorenzo Sonego , Lucia Bronzetti e Tyra Grant .

Mattarella: "Spero di assistere ad altre grandi vittorie"

"Abbiamo vinto tre Davis e due BJK Cup consecutive, arrivando in finale tre anni fa - le parole del Presidente Mattarella -. La prima vittoria non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Ci sono anche gli altri e questo aiuta ad avere nuovi stimoli a migliorarsi e affrontare al meglio nuove sfide. Questo si evince dal vostro comportamento. Complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. Il tennis italiano è grande anche grazie a Sinner, lo abbiamo visto ieri a Madrid. Ora c'è Roma e Parigi e spero di assistere dal vivo ad altre grandi vittorie. Aspetto altre vittorie, ma quelle non sono tutto: serve impegno, cosa che voi mettete sempre. Siete un esempio in campo e fuori, dando un messaggio ai giovani molto importante".

Le parole di Cobolli e Cocciaretto