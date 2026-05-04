Il tennis azzurro illumina il Quirinale: il Presidente Mattarella riceve le nazionali di Davis e Billie Jean King Cup
La nazionale maschile di Coppa Davis e quella femminile di Billie Jean King Cup sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un'occasione per celebrare, nel giorno in cui prendono il via i tabelloni di qualificazione degli Internazionali d'Italia, il titolo mondiale conquistato dalle azzurre di Tathiana Garbin a Shenzhen e dagli azzurri di Filippo Volandri a Bologna. A fare da portavoci delle due squadre sono stati Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto che hanno anche tenuto un discorso prima di consegnare al Presidente Mattarella le copie dei due trofei. Oltre al Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e al Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, presenti anche Mtteao Berrettini, Jasmine Paolini, Sara Errani, Andrea Vavassori, Simone Bolelli, Lorenzo Sonego, Lucia Bronzetti e Tyra Grant.
Mattarella: "Spero di assistere ad altre grandi vittorie"
"Abbiamo vinto tre Davis e due BJK Cup consecutive, arrivando in finale tre anni fa - le parole del Presidente Mattarella -. La prima vittoria non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Ci sono anche gli altri e questo aiuta ad avere nuovi stimoli a migliorarsi e affrontare al meglio nuove sfide. Questo si evince dal vostro comportamento. Complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. Il tennis italiano è grande anche grazie a Sinner, lo abbiamo visto ieri a Madrid. Ora c'è Roma e Parigi e spero di assistere dal vivo ad altre grandi vittorie. Aspetto altre vittorie, ma quelle non sono tutto: serve impegno, cosa che voi mettete sempre. Siete un esempio in campo e fuori, dando un messaggio ai giovani molto importante".
Le parole di Cobolli e Cocciaretto
Queste le parole di Cobolli: "Quando giochiamo la Davis non siamo da soli, c'è un team e un intero Paese. Questo fa la differenza. Ringrazio i compagni, siamo un gruppo solido e unito, anche quando i risultati non arrivano. Il capitano ci ha guidati con umanità e disponibilità, la Federazione ha dato gli strumenti per arrivare fino a qui. Daremo tutto per tornare qui e festeggiare ancora la 'sua' Davis". Cocciaretto ha sottolineato: "È un onore coltivare questo sogno ogni giorno e rappresentare l'Italia. Ogni volta che indossiamo la maglia azzurra siamo piene di orgoglio. C'è un grande senso di appartenenza, condivisione e orgoglio. Vincere insieme sotto il tricolore ci regala orgoglio nazionale, con la squadra è speciale. Siamo italiane in ogni angolo del mondo e vogliamo essere di esempio per tutte le bambine che sognano come noi. Presidente, la sua guida è un riferimento e questo risultato è un piccolo contributo all'Italia".