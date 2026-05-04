Sinner è arrivato a Roma: inizia la caccia al titolo degli Internazionali d'Italia
A poche ore dal titolo vinto a Madrid battendo nell'ultimo atto del torneo Alexander Zverev, Jannik Sinner è arrivato a Roma per iniziare la sua avventura agli Internazionali d'Italia con l'obiettivo di conquistare l'unico Masters 1000 che ancora manca al suo palmares. Il numero uno del mondo è sbarcato nella Capitale alle 14:40 a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino, in compagnia dei suoi due allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Con indosso un cappello scuro, giacca e maglia bianche, pantaloni lunghi blu e scarpre arancioni, Sinner è stato accolto all'arrivo da una decina di tifosi.
Sinner e l'esordio a Roma
Mentre era in viaggio, Sinner ha conosciuto il nome del suo possibile avversario all'esordio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il sorteggio, tenutosi nella mattina di lunedì a Piazza del Popolo, ha accoppiato l'azzurro al vincitore della sfida tra Alex Michelsen e Sebastian Ofner per la partita di secondo turno che vedrà il debutto del finalista dello scorso anno, prima testa di serie del tabellone principale.