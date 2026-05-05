Gli atleti Lotto Patten e Heliovaara trionfano a Madrid: è il loro primo Masters 1000

Gli atleti Lotto Henry Patten e Harri Heliövaara trionfano all' Atp di Madrid : è il loro primo Masters 1000 .

La coppia formata dall’inglese e dal finlandese continua a confermare una crescita straordinaria, conquistando il prestigioso titolo di doppio al Mutua Open 2026, andato in scena alla 'Caja Magica'.

Sul palcoscenico della capitale spagnola, i due atleti hanno offerto una prestazione di altissimo livello, imponendosi al termine di una finale intensa e combattuta, imponendosi in tre set (6-3, 3-6, 10-7) contro il duo formato dall'argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard dopo un'ora e 23' di partita.

Il successo di Madrid rappresenta il quarto titolo stagionale per la coppia e il primo a livello ATP Masters 1000, confermando il loro ruolo tra le migliori squadre del circuito internazionale.

Il trionfo di Patten e Heliövaara, insieme a Lotto, rappresenta un grande successo: una conferma del ruolo di primo piano del marchio italiano al fianco degli atleti d’élite, grazie alla sua costante dedizione alla ricerca e all’innovazione per la realizzazione di calzature e abbigliamento da tennis di altissimo livello.

Un successo che testimonia l’impegno dell’azienda montebellunese nel supportare le straordinarie performance dei propri atleti sui palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale, contribuendo concretamente ai loro risultati e alla loro crescita nel circuito professionistico.