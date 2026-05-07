Paolini-Jeanjean, secondo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Il Campo Centrale del Foro Italico si prepara ad accogliere Jasmine Paolini, che per la prima volta torna a Roma da campionessa in carica. La giocatrice azzurra, numero 8 del ranking, debutterà al secondo turno degli Internazionali d'Italia (le teste di serie sono esentate dal primo in virtù di un bye) contro la francese Leolia Jeanjean, n. 127 WTA e promossa dal tabellone cadetto. Un esordio che sulla carta non presenta insidie - per quanto il primo match in un nuovo torneo non sia mai scontato - e che vedrà Jasmine scendere in campo con i favori del pronostico. Nonostante il momento di forma non sia dei migliori per la toscana, mettere piede su un palcoscenico speciale e giocare davanti a un pubblico che la sosterrà rumorosamente non potrà che essere d'aiuto.
Paolini-Jeanjean, orario e quando si gioca
La sfida tra Paolini e Jeanjean, valida per il secondo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma giovedì 7 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle ore 13:00.
I precedenti tra Paolini e Jeanjean
Le due giocatrici si sono affrontate solamente una volta, nel 2026 in United Cup. A trionfare sul cemento australiano fu Jasmine in due comodi set.
Dove vedere la partita in tv
Il WTA 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Disponibile anche una diretta in chiaro, sia in tv su SuperTennis che in streaming su SuperTenniX.
Internazionali d'Italia, il monterpremi femminile
PRIMO TURNO – € 15.815
SECONDO TURNO – € 25.515
TERZO TURNO – € 46.080
OTTAVI DI FINALE – € 79.510
QUARTI DI FINALE – € 150.000
SEMIFINALE – € 289.115
FINALE – € 549.335
VINCITRICE – € 1.055.285