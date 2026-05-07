Paolini-Jeanjean, secondo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il Campo Centrale del Foro Italico si prepara ad accogliere Jasmine Paolini, che per la prima volta torna a Roma da campionessa in carica. La giocatrice azzurra, numero 8 del ranking, debutterà al secondo turno degli Internazionali d'Italia (le teste di serie sono esentate dal primo in virtù di un bye) contro la francese Leolia Jeanjean, n. 127 WTA e promossa dal tabellone cadetto. Un esordio che sulla carta non presenta insidie - per quanto il primo match in un nuovo torneo non sia mai scontato - e che vedrà Jasmine scendere in campo con i favori del pronostico. Nonostante il momento di forma non sia dei migliori per la toscana, mettere piede su un palcoscenico speciale e giocare davanti a un pubblico che la sosterrà rumorosamente non potrà che essere d'aiuto.