Cobolli-Tirante, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Inizia con il piede giusto l'avventura di Flavio Cobolli agli Internazionali d'Italia 2026 . Il tennista romano, che lo scorso anno sui campi del Foro Italico fu sconfitto all'esordio da Luca Nardi , stavolta ha superato al debutto il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6(1) 6-3. L'azzurro ha faticato più del previsto nella prima frazione dovendo annullare anche un set point prima di conquistare il tie-break e poi dominare il secondo parziale: al terzo turno affronterà l'argentino Thiago Agustin Tirante , reduce dalla vittoria su Cameron Norrie per 6-3 7-5.

Cobolli-Tirante, orario e quando si gioca

La sfida tra Cobolli e Tirante, valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma lunedì 11 maggio con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Cobolli e Tirante

Un unico precedente a livello di circuito maggiore tra i due giocatori, quello vinto da Tirante per 6-1 3-6 6-3 al primo turno del Masters 1000 di Miami.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165