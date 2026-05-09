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sabato 9 maggio 2026
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Non iniziato5/9/2026, ore 2:00:
Flavio Cobolli Ranking: 12
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Terence Atmane Ranking: 51

Cobolli-Atmane diretta Internazionali di Roma: segui la sfida tennis oggi LIVE  

Il tennista romano esordisce nel torneo contro il francese, numero 51 al mondo. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsInternazionali d'ItaliaCobolli-AtmaneTennis
Aggiorna

Tutto pronto per l'esordio di Flavio Cobolli nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista capitolino, numero 12 della classifica Atp, affronta il francese, che occupa la 51esima posizione della classifica Atp ed è reduce nel primo turno dal successo contro il belga Zizou Bergs. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale...

15:06

Auger Aliassime-Navone, terminato il primo set

Sulla BNP Paribas Arena il match in scena prima di Cobolli-Atmane è sempre in scena. Chiuso il primo set a favore di Navone (tie break 7-6)

14:36

Cobolli si è allenato con Sinner

Ieri grande show al campo numero 5 per l'allenamento di Sinner con Cobolli. Qui tutte le info.

14:18

Oggi tocca anche a Sinner

Non solo Cobolli, tra i più attesi al Foro. Stasera tocca anche al nostro numero uno al mondo, Jannik Sinner. Qui tutte le info su dove e come seguirlo.

13:57

Atmane avversario ostico

Il francese rappresenta un avversario particolarmente insidioso, soprattutto perché arriva al match già ben rodato, a differenza dell’azzurro. A rendere ancora più complicato l’esordio c’è l’ottimo livello mostrato nel turno precedente contro Zizou Bergs, sconfitto con un netto 6-3, 6-4.

13:42

Quando inizia Cobolli

Il match è in programma sulla BNP Paribas Arena al termine di Auger Aliassime- Navone. Questa partita è appena iniziata.

13:30

Il ranking di Cobolli

Gli Internazionali rappresentano un’occasione preziosa per aumentare ulteriormente il proprio bottino di punti prima di affrontare un passaggio delicato della stagione: i 500 punti conquistati ad Hamburg Open e da difendere nelle prossime settimane. Resta da capire se Cobolli sceglierà di partecipare anche al torneo tedesco, ultimo importante appuntamento prima del Roland Garros.

13:15

Cobolli, missione importante a Roma

Il romano è chiamato a riscattare l’eliminazione al primo turno dello scorso anno per mano di Luca Nardi.

12:28

Cobolli-Atmane, i precedenti

Flavio Cobolli e Terence Atmane si sono affrontati due volte in passato, con il parziale fermo sull'1-1. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato Cobolli, che si è imposto in due set negli ottavi dell'ultimo Atp di Dallas.

Foro Italico, Roma

 

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