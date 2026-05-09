Cobolli-Atmane diretta Internazionali di Roma: segui la sfida tennis oggi LIVE
Tutto pronto per l'esordio di Flavio Cobolli nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista capitolino, numero 12 della classifica Atp, affronta il francese, che occupa la 51esima posizione della classifica Atp ed è reduce nel primo turno dal successo contro il belga Zizou Bergs. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale...
15:06
Auger Aliassime-Navone, terminato il primo set
Sulla BNP Paribas Arena il match in scena prima di Cobolli-Atmane è sempre in scena. Chiuso il primo set a favore di Navone (tie break 7-6)
14:36
Cobolli si è allenato con Sinner
Ieri grande show al campo numero 5 per l'allenamento di Sinner con Cobolli. Qui tutte le info.
14:18
Oggi tocca anche a Sinner
Non solo Cobolli, tra i più attesi al Foro. Stasera tocca anche al nostro numero uno al mondo, Jannik Sinner. Qui tutte le info su dove e come seguirlo.
13:57
Atmane avversario ostico
Il francese rappresenta un avversario particolarmente insidioso, soprattutto perché arriva al match già ben rodato, a differenza dell’azzurro. A rendere ancora più complicato l’esordio c’è l’ottimo livello mostrato nel turno precedente contro Zizou Bergs, sconfitto con un netto 6-3, 6-4.
13:42
Quando inizia Cobolli
Il match è in programma sulla BNP Paribas Arena al termine di Auger Aliassime- Navone. Questa partita è appena iniziata.
13:30
Il ranking di Cobolli
Gli Internazionali rappresentano un’occasione preziosa per aumentare ulteriormente il proprio bottino di punti prima di affrontare un passaggio delicato della stagione: i 500 punti conquistati ad Hamburg Open e da difendere nelle prossime settimane. Resta da capire se Cobolli sceglierà di partecipare anche al torneo tedesco, ultimo importante appuntamento prima del Roland Garros.
13:15
Cobolli, missione importante a Roma
Il romano è chiamato a riscattare l’eliminazione al primo turno dello scorso anno per mano di Luca Nardi.
12:28
Cobolli-Atmane, i precedenti
Flavio Cobolli e Terence Atmane si sono affrontati due volte in passato, con il parziale fermo sull'1-1. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato Cobolli, che si è imposto in due set negli ottavi dell'ultimo Atp di Dallas.
Foro Italico, Roma