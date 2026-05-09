Cobolli-Atmane diretta Internazionali di Roma: segui la sfida tennis oggi LIVE  

15:06

Auger Aliassime-Navone, terminato il primo set

Sulla BNP Paribas Arena il match in scena prima di Cobolli-Atmane è sempre in scena. Chiuso il primo set a favore di Navone (tie break 7-6)

14:36

Cobolli si è allenato con Sinner

Ieri grande show al campo numero 5 per l'allenamento di Sinner con Cobolli. Qui tutte le info.

14:18

Oggi tocca anche a Sinner

Non solo Cobolli, tra i più attesi al Foro. Stasera tocca anche al nostro numero uno al mondo, Jannik Sinner. Qui tutte le info su dove e come seguirlo.

13:57

Atmane avversario ostico

Il francese rappresenta un avversario particolarmente insidioso, soprattutto perché arriva al match già ben rodato, a differenza dell’azzurro. A rendere ancora più complicato l’esordio c’è l’ottimo livello mostrato nel turno precedente contro Zizou Bergs, sconfitto con un netto 6-3, 6-4.

13:42

Quando inizia Cobolli

Il match è in programma sulla BNP Paribas Arena al termine di Auger Aliassime- Navone. Questa partita è appena iniziata.

13:30

Il ranking di Cobolli

Gli Internazionali rappresentano un’occasione preziosa per aumentare ulteriormente il proprio bottino di punti prima di affrontare un passaggio delicato della stagione: i 500 punti conquistati ad Hamburg Open e da difendere nelle prossime settimane. Resta da capire se Cobolli sceglierà di partecipare anche al torneo tedesco, ultimo importante appuntamento prima del Roland Garros.

13:15

Cobolli, missione importante a Roma

Il romano è chiamato a riscattare l’eliminazione al primo turno dello scorso anno per mano di Luca Nardi.

12:28

Cobolli-Atmane, i precedenti

Flavio Cobolli e Terence Atmane si sono affrontati due volte in passato, con il parziale fermo sull'1-1. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato Cobolli, che si è imposto in due set negli ottavi dell'ultimo Atp di Dallas.

Foro Italico, Roma