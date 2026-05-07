Sinner-Ofner, secondo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha finalmente scoperto il nome del suo primo avversario agli Internazionali d'Italia. Si tratta dell'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del mondo ma con un passato in top 40, che all'esordio ha superato in due set Alex Michelsen. Alla portata dunque l'impegno inaugurale al Foro Italico per il numero uno al mondo, che arriva a Roma in striscia aperta di 23 vittorie consecutive e soprattutto reduce dal titolo a Madrid, il quinto consecutivo a livello Masters 1000 (non c'era mai riuscito nessuno nella storia). Il primo incontro in un evento non è mai scontato, e lo stesso Sinner lo ha dimostrato alla Caja Màgica perdendo il primo set contro Benjamin Bonzi, ma sulla carta non dovrebbe esserci storia.