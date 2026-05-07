Sinner-Ofner, secondo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik Sinner ha finalmente scoperto il nome del suo primo avversario agli Internazionali d'Italia. Si tratta dell'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del mondo ma con un passato in top 40, che all'esordio ha superato in due set Alex Michelsen. Alla portata dunque l'impegno inaugurale al Foro Italico per il numero uno al mondo, che arriva a Roma in striscia aperta di 23 vittorie consecutive e soprattutto reduce dal titolo a Madrid, il quinto consecutivo a livello Masters 1000 (non c'era mai riuscito nessuno nella storia). Il primo incontro in un evento non è mai scontato, e lo stesso Sinner lo ha dimostrato alla Caja Màgica perdendo il primo set contro Benjamin Bonzi, ma sulla carta non dovrebbe esserci storia.
Sinner-Ofner, orario e quando si gioca
La sfida tra Sinner e Ofner, valida per il secondo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma sabato 9 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico. Manca ancora l'ufficialità, ma tutto lascia pensare che si disputerà in sessione serale, non prima delle ore 19:00.
I precedenti tra Sinner e Ofner
I due giocatori non si sono mai affrontati a livello ATP. Sono stati invece avversari nel lontano 2019 in occasione della finale del Challenger di Ortisei: a trionfare fu Jannik per 6-2 6-4.
Dove vedere la partita in tv
I match maschili degli Internazionali d'Italia saranno visibili in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Disponibile anche una partita in chiaro al giorno su TV8.
Internazionali d'Italia, il monterpremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALISTA – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.165