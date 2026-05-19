Alcaraz non ci sarà a Wimbledon: l'annuncio ufficiale

Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon . Ad annunciarlo è stato lo stesso numero due del mondo attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. Dopo il forfait a Barcellona , Madrid , Roma e Roland Garros , lo spagnolo resterà fermo ancora qualche mese e sarà costretto a saltare anche il Queen's e i Championships, ovvero tutta la stagione sull'erba per l'infortunio al polso rimediato nel torneo di casa. A Londra, Alcaraz non difenderà dunque i 1300 punti della finale persa nel 2025 contro Jannik Sinner .

Alcaraz salta anche Wimbledon

"La mia ripresa sta procedendo nel migliore dei modi e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare e per questo devo rinunciare al tour sull’erba a Queen’s e Wimbledon - scrive il sette volte campione Slam -. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno tantissimo. Continuiamo a lavorare per tornare il prima possibile".

Cosa cambia nel ranking

Dopo i 1000 punti di Roma e i 2000 punti del Roland Garros, non prendendo parte al Queen's e a Wimbledon, Alcaraz perderà altri 1800 punti (500 del titolo al Queen's e 1300 della finale ai Championships). Attualmente a 11.960 punti nel ranking, lo spagnolo dovrà scartare ulteriori 3800 punti scendendo così a 8.160. Una grande occasione per Sinner, che di punti ne ha invece 14.700, di allungare in classifica e di allungare la sua permanenza in vetta al numero uno del mondo.