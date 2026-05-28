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Sinner: "Non è stato il caldo. Dobbiamo capire cosa è successo"

Le parole del numero uno del mondo, che ha accusato un malore ed è stato sconfitto da Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros: cos'ha detto
3 min
TagssinnerRoland GarrosParigi

PARIGI (FRANCIA) - Un'eliminazione shock quella di Jannik Sinner al Roland Garros, dove il numero uno del mondo ha dominato fino al terzo set il match di secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo per poi crollare dopo aver accusato un malore e uscire così sconfitto al quinto. Finalista lo scorso anno (quando fu battuto, sempre in rimonta, da Carlos Alcaraz), l'azzurro ha poi spiegato cosa è successo in campo nella partita contro l'argentino.

 

 

Le parole di Sinner dopo il malore e il ko al Roland Garros

"Era caldo ma non era un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. Questa mattina quando mi sono alzato, ho fatto un po' fatica ma può succedere negli Slam che a volte non ti senti benissimo", ha detto Sinner in conferenza stampa. "Può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata cosi e poi vediamo - ha aggiunto l'azzurro -. Non avevo energie, onestamente non ho visto la via d'uscita. Normalmente non mi succede. Non potevo fare di più. A metà del terzo set è cominciata ad arrivarmi proprio una botta e non sono riuscito a uscirne".

 

Jannik annuncia: "Mi fermerò fino a Wimbledon"

Rispondendo alle prime domande in inglese, Sinner ha anche riferito di aver cominciato a stare male "questa notte". "Ora dobbiamo vedere con il team qual è la cosa migliore da fare. devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo", ha detto ancora l'azzurro, annunciando che non giocherà a nessuno dei prossimi tornei prima di Wimbledon per recuperare al meglio: "Credo mi faccia bene", ha puntualizzato, ricordando di aver "giocato veramente tanto in questi ultimi due mesi e mezzo".

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