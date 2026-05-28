Sinner: "Non è stato il caldo. Dobbiamo capire cosa è successo"

PARIGI (FRANCIA) - Un'eliminazione shock quella di Jannik Sinner al Roland Garros , dove il numero uno del mondo ha dominato fino al terzo set il match di secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo per poi crollare dopo aver accusato un malore e uscire così sconfitto al quinto. Finalista lo scorso anno (quando fu battuto, sempre in rimonta, da Carlos Alcaraz), l'azzurro ha poi spiegato cosa è successo in campo nella partita contro l'argentino.

Le parole di Sinner dopo il malore e il ko al Roland Garros

"Era caldo ma non era un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. Questa mattina quando mi sono alzato, ho fatto un po' fatica ma può succedere negli Slam che a volte non ti senti benissimo", ha detto Sinner in conferenza stampa. "Può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata cosi e poi vediamo - ha aggiunto l'azzurro -. Non avevo energie, onestamente non ho visto la via d'uscita. Normalmente non mi succede. Non potevo fare di più. A metà del terzo set è cominciata ad arrivarmi proprio una botta e non sono riuscito a uscirne".

Jannik annuncia: "Mi fermerò fino a Wimbledon"

Rispondendo alle prime domande in inglese, Sinner ha anche riferito di aver cominciato a stare male "questa notte". "Ora dobbiamo vedere con il team qual è la cosa migliore da fare. devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo", ha detto ancora l'azzurro, annunciando che non giocherà a nessuno dei prossimi tornei prima di Wimbledon per recuperare al meglio: "Credo mi faccia bene", ha puntualizzato, ricordando di aver "giocato veramente tanto in questi ultimi due mesi e mezzo".