Sinner-Cerundolo diretta Roland Garros: segui il match di tennis oggi LIVE

Oltre a Juan Manuel Cerundolo , fratello minore e meno talentuoso (seppur mancino) di Francisco, Sinner oggi sul campo del Philippe Chatrier deve sfidare anche il caldo torrido di Parigi. Il match, valido per il secondo turno del Roland Garros , apre il programma di giornata a mezzogiorno, orario in cui sono previsti trenta gradi. Jannik, dunque, passerà dalla serata piacevole di martedì scorso, quando ha esordito e vinto contro Tabur in tre set, all'allerta caldo di oggi (giovedì 28 maggio), al quale dovrà abituarsi in fretta per non incappare in spiacevoli intoppi. Segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Un solo precedente tra Sinner e Cerundolo

L’unico precedente tra Sinner e Cerundolo si è disputato a Wimbledon nel 2023: Jannik vinse 6-2 6-2 6-2 in appena 90 minuti (pochissimo per un match al meglio dei cinque set). Se è vero che l’erba è certamente la superficie meno amata dall’argentino, è altrettanto evidente che su qualsiasi terreno è difficile che il risultato possa differire da quello dell’All England Club.

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Come Sinner si è preparato per il caldo

Jannik si è allenato ieri dalle 14 alle 16 al circolo Jean Bouin, impianto adiacente al Roland Garros, e nei giorni passati ha svolto altre sedute negli orari più caldi e impegnativi. Adattarsi al clima è uno degli aspetti più importanti nell’avvicinamento a un grande torneo.

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Dove vedere Sinner-Cerundolo

Come detto, l'incontro di Sinner contro Cerundolo jr. è in programma a partire dalle 12. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming, mentre non è prevista alcuna copertura televisiva. Ecco dove guardare il match.

Parigi