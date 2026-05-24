Sinner nell’élite mondiale: è tra i 50 sportivi più pagati al mondo. La classifica
Jannik Sinner conquista un altro traguardo storico, stavolta fuori dal campo. Il numero uno azzurro è infatti entrato nella prestigiosa classifica Forbes dei 50 atleti più pagati al mondo, dominata ancora una volta da Cristiano Ronaldo e popolata da stelle assolute come Leo Messi, LeBron James e Kylian Mbappé. Un risultato che certifica definitivamente la dimensione globale raggiunta dal campione italiano, ormai diventato uno dei volti più forti e redditizi dello sport internazionale. Stando ai dati, questi cinquanta atleti hanno incassato complessivamente 4,1 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi: circa 3 miliardi arrivano dagli stipendi e dai premi sportivi, mentre altri 1,1 miliardi derivano da sponsor, pubblicità e attività commerciali. Un universo economico gigantesco che continua a crescere grazie ai ricavi record di campionati, televisioni e investitori internazionali.
I 50 sportivi più pagati al mondo, Cristiano Ronaldo al primo posto
In cima alla classifica, per il quarto anno consecutivo, c’è ancora Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese raggiunge quota 300 milioni di dollari, eguagliando il miglior risultato mai registrato da Forbes. Una cifra impressionante costruita soprattutto grazie al contratto faraonico con l’Al-Nassr e alle numerose partnership commerciali. Alle sue spalle troviamo il pugile Canelo Álvarez con 170 milioni e Leo Messi a quota 140 milioni. Nella top ten brillano anche i grandi protagonisti dello sport americano: Stephen Curry, Kevin Durant, Patrick Mahomes e il fenomeno giapponese Shohei Ohtani: il giocatore di baseball è stato capace di guadagnare addirittura 125 milioni fuori dal campo. La classifica comprende atleti provenienti da 18 Paesi e otto discipline sportive differenti, ma è il basket NBA a dominare numericamente la graduatoria con ben 20 giocatori presenti tra i primi 50. Un dato destinato probabilmente a crescere ancora con l’aumento continuo del salary cap americano.
Sinner vale già 54 milioni: il boom del tennista italiano
Il dato che colpisce maggiormente in Italia riguarda proprio Sinner. Il tennista altoatesino occupa il 50° posto con guadagni stimati in 54,6 milioni di dollari. Di questi, 22,6 milioni arrivano direttamente dai risultati sportivi, mentre ben 32 milioni sono legati agli sponsor e alle attività commerciali. Numeri che raccontano perfettamente la trasformazione di Jannik in un’icona globale. Il successo negli Slam, la continuità ad altissimo livello e una popolarità in costante crescita hanno attirato alcuni dei brand più importanti al mondo, rendendo Sinner uno degli sportivi più appetibili anche fuori dal campo. Tra i tennisti, davanti a lui c’è soltanto Carlos Alcaraz, 32° con 61,5 milioni di dollari. Una rivalità che ormai si gioca non solo a colpi di smash ma anche sul piano economico e mediatico. Per il tennis italiano è un passaggio storico: mai un giocatore azzurro aveva raggiunto una dimensione finanziaria così importante. E considerando età, risultati e appeal internazionale, la sensazione è che il meglio debba ancora venire.
La classifica completa degli sportivi più pagati al mondo
1. Cristiano Ronaldo — 300 milioni di dollari
2. Canelo Álvarez — 170 milioni
3. Lionel Messi — 140 milioni
4. LeBron James — 137,8 milioni
5. Shohei Ohtani — 127,6 milioni
6. Stephen Curry — 124,7 milioni
7. Jon Rahm — 107 milioni
8. Karim Benzema — 104 milioni
9. Kevin Durant — 103,8 milioni
10. Lewis Hamilton — 100 milioni
11. Giannis Antetokounmpo — 99,2 milioni
12. Kylian Mbappé — 95 milioni
13. Micah Parsons — 86,4 milioni
14. Max Verstappen — 86 milioni
15. Patrick Mahomes — 84,7 milioni
16. Scottie Scheffler — 84,6 milioni
17. Brock Purdy — 83,1 milioni
18. Jayson Tatum — 82,2 milioni
19. Erling Haaland — 80 milioni
20. Rory McIlroy — 76,4 milioni
21. Lamar Jackson — 73 milioni
22. Josh Allen — 72,6 milioni
23. Jake Paul — 70 milioni
24. Shai Gilgeous-Alexander — 69,3 milioni
25. Anthony Edwards — 69 milioni
26. Kyle Tucker — 69 milioni
27. Jimmy Butler — 68,2 milioni
28. Joel Embiid — 65,2 milioni
29. Jared Goff — 63,1 milioni
30. Devin Booker — 62,4 milioni
31. Nikola Jokić — 62,3 milioni
32. Carlos Alcaraz — 61,5 milioni
33. Luka Dončić — 60,9 milioni
34. Vinícius Júnior — 60 milioni
35. Lando Norris — 60 milioni
36. Cade Cunningham — 58,6 milioni
37. Anthony Davis — 58,1 milioni
38. Kawhi Leonard — 58,1 milioni
39. Karl-Anthony Towns — 57,9 milioni
40. Jaylen Brown — 57,5 milioni
41. Tyrese Haliburton — 57 milioni
42. Jalen Hurts — 56,6 milioni
43. Daniel Jones — 56,6 milioni
44. Donovan Mitchell — 56,6 milioni
45. Jordan Love — 56,5 milioni
46. James Harden — 55,6 milioni
47. Bryson DeChambeau — 55 milioni
48. Mohamed Salah — 55 milioni
49. Bo Bichette — 54,8 milioni
50. Jannik Sinner — 54,6 milioni