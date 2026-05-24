Sinner nell’élite mondiale: è tra i 50 sportivi più pagati al mondo. La classifica

Jannik Sinner conquista un altro traguardo storico, stavolta fuori dal campo. Il numero uno azzurro è infatti entrato nella prestigiosa classifica Forbes dei 50 atleti più pagati al mondo , dominata ancora una volta da Cristiano Ronaldo e popolata da stelle assolute come Leo Messi, LeBron James e Kylian Mbappé. Un risultato che certifica definitivamente la dimensione globale raggiunta dal campione italiano, ormai diventato uno dei volti più forti e redditizi dello sport internazionale. Stando ai dati, questi cinquanta atleti hanno incassato complessivamente 4,1 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi: circa 3 miliardi arrivano dagli stipendi e dai premi sportivi, mentre altri 1,1 miliardi derivano da sponsor, pubblicità e attività commerciali. Un universo economico gigantesco che continua a crescere grazie ai ricavi record di campionati, televisioni e investitori internazionali.

I 50 sportivi più pagati al mondo, Cristiano Ronaldo al primo posto

In cima alla classifica, per il quarto anno consecutivo, c’è ancora Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese raggiunge quota 300 milioni di dollari, eguagliando il miglior risultato mai registrato da Forbes. Una cifra impressionante costruita soprattutto grazie al contratto faraonico con l’Al-Nassr e alle numerose partnership commerciali. Alle sue spalle troviamo il pugile Canelo Álvarez con 170 milioni e Leo Messi a quota 140 milioni. Nella top ten brillano anche i grandi protagonisti dello sport americano: Stephen Curry, Kevin Durant, Patrick Mahomes e il fenomeno giapponese Shohei Ohtani: il giocatore di baseball è stato capace di guadagnare addirittura 125 milioni fuori dal campo. La classifica comprende atleti provenienti da 18 Paesi e otto discipline sportive differenti, ma è il basket NBA a dominare numericamente la graduatoria con ben 20 giocatori presenti tra i primi 50. Un dato destinato probabilmente a crescere ancora con l’aumento continuo del salary cap americano.

Sinner vale già 54 milioni: il boom del tennista italiano

Il dato che colpisce maggiormente in Italia riguarda proprio Sinner. Il tennista altoatesino occupa il 50° posto con guadagni stimati in 54,6 milioni di dollari. Di questi, 22,6 milioni arrivano direttamente dai risultati sportivi, mentre ben 32 milioni sono legati agli sponsor e alle attività commerciali. Numeri che raccontano perfettamente la trasformazione di Jannik in un’icona globale. Il successo negli Slam, la continuità ad altissimo livello e una popolarità in costante crescita hanno attirato alcuni dei brand più importanti al mondo, rendendo Sinner uno degli sportivi più appetibili anche fuori dal campo. Tra i tennisti, davanti a lui c’è soltanto Carlos Alcaraz, 32° con 61,5 milioni di dollari. Una rivalità che ormai si gioca non solo a colpi di smash ma anche sul piano economico e mediatico. Per il tennis italiano è un passaggio storico: mai un giocatore azzurro aveva raggiunto una dimensione finanziaria così importante. E considerando età, risultati e appeal internazionale, la sensazione è che il meglio debba ancora venire.

La classifica completa degli sportivi più pagati al mondo

1. Cristiano Ronaldo — 300 milioni di dollari

2. Canelo Álvarez — 170 milioni

3. Lionel Messi — 140 milioni

4. LeBron James — 137,8 milioni

5. Shohei Ohtani — 127,6 milioni

6. Stephen Curry — 124,7 milioni

7. Jon Rahm — 107 milioni

8. Karim Benzema — 104 milioni

9. Kevin Durant — 103,8 milioni

10. Lewis Hamilton — 100 milioni

11. Giannis Antetokounmpo — 99,2 milioni

12. Kylian Mbappé — 95 milioni

13. Micah Parsons — 86,4 milioni

14. Max Verstappen — 86 milioni

15. Patrick Mahomes — 84,7 milioni

16. Scottie Scheffler — 84,6 milioni

17. Brock Purdy — 83,1 milioni

18. Jayson Tatum — 82,2 milioni

19. Erling Haaland — 80 milioni

20. Rory McIlroy — 76,4 milioni

21. Lamar Jackson — 73 milioni

22. Josh Allen — 72,6 milioni

23. Jake Paul — 70 milioni

24. Shai Gilgeous-Alexander — 69,3 milioni

25. Anthony Edwards — 69 milioni

26. Kyle Tucker — 69 milioni

27. Jimmy Butler — 68,2 milioni

28. Joel Embiid — 65,2 milioni

29. Jared Goff — 63,1 milioni

30. Devin Booker — 62,4 milioni

31. Nikola Jokić — 62,3 milioni

32. Carlos Alcaraz — 61,5 milioni

33. Luka Dončić — 60,9 milioni

34. Vinícius Júnior — 60 milioni

35. Lando Norris — 60 milioni

36. Cade Cunningham — 58,6 milioni

37. Anthony Davis — 58,1 milioni

38. Kawhi Leonard — 58,1 milioni

39. Karl-Anthony Towns — 57,9 milioni

40. Jaylen Brown — 57,5 milioni

41. Tyrese Haliburton — 57 milioni

42. Jalen Hurts — 56,6 milioni

43. Daniel Jones — 56,6 milioni

44. Donovan Mitchell — 56,6 milioni

45. Jordan Love — 56,5 milioni

46. James Harden — 55,6 milioni

47. Bryson DeChambeau — 55 milioni

48. Mohamed Salah — 55 milioni

49. Bo Bichette — 54,8 milioni

50. Jannik Sinner — 54,6 milioni