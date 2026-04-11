Alcaraz è già il quarto tennista più pagato della storia: ecco quanto ha incassato finora

Carlos Alcaraz continua a macinare record, anche fuori dal campo. Grazie alla finale raggiunta nel Masters 1000 di Monte-Carlo - in cui sfiderà Jannik Sinner - è infatti diventato il quarto tennista più pagato della storia. Con il successo per 6-4 6-4 ai danni di Valentin Vacherot, lo spagnolo si è guadagnato l'accesso all'atto conclusivo nel Principato di Monaco, assicurandosi quantomeno 532 mila 120 euro. Così facendo, ha scavalcato Andy Murray nella speciale classifica dei giocatori più ricchi - considerando esclusivamente gli incassi dai montepremi dei tornei - nel circuito ATP. Com'è facile intuire, al primo posto ci sono i Big Three: Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. Ma quanto hanno guadagnato? Le cifre sono da capogiro!