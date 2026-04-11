Alcaraz è già il quarto tennista più pagato della storia: ecco quanto ha incassato finora
Carlos Alcaraz continua a macinare record, anche fuori dal campo. Grazie alla finale raggiunta nel Masters 1000 di Monte-Carlo - in cui sfiderà Jannik Sinner - è infatti diventato il quarto tennista più pagato della storia. Con il successo per 6-4 6-4 ai danni di Valentin Vacherot, lo spagnolo si è guadagnato l'accesso all'atto conclusivo nel Principato di Monaco, assicurandosi quantomeno 532 mila 120 euro. Così facendo, ha scavalcato Andy Murray nella speciale classifica dei giocatori più ricchi - considerando esclusivamente gli incassi dai montepremi dei tornei - nel circuito ATP. Com'è facile intuire, al primo posto ci sono i Big Three: Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. Ma quanto hanno guadagnato? Le cifre sono da capogiro!
Quanto ha incassato Alcaraz finora
In carriera, Carlos Alcaraz ha già guadagnato circa 65 milioni di dollari: 64.959.077 per la precisione. Staccato dunque Murray, quinto con 64.687.542 dollari. In caso di titolo a Monte-Carlo lo spagnolo salirebbe addirittura a quota 65.478.622. Molto lontano comunque il podio: Federer è terzo con 130.594.339, Nadal è secondo con 134.946.100 e Djokovic è al comando con 193.215.570. Ovviamente è solo questione di tempo - ci vorranno comunque diversi anni, a patto che mantenga però questo ritmo - prima del sorpasso, ma allo stesso tempo fare un paragone tra le rispettive cifre lascia il tempo che trova visto che un milione di dollari guadagnato nel 2026 non ha lo stesso valore rispetto a uno incassato vent'anni prima. In tutto ciò dov'è in questa classifica Jannik Sinner? Poco fuori dalla top 5, ma anche lui sorpasserò molto presto Andy Murray. Alla vigilia del torneo di Monte-Carlo aveva guadagnato poco più di 61 milioni di dollari in carriera (61.191.211 la cifra esatta): qualora dovesse laurearsi campione nel Principato salirebbe a quota 62.333.085.