Djokovic-Fonseca, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il match che tutti attendevano fin dal sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros è finalmente realtà. Novak Djokovic affronterà Joao Fonseca al terzo turno in quella che gli inglesi chiamerebbero una sfida pop corn, da non perdere per nessuna ragione. Il serbo ha già perso due set nel corso del torneo, uno all'esordio contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard e un altro al secondo turno contro un secondo giocatore transalpino: Valentin Royer. A eccezione della lunghezza dei match e dell'importante dispendio di energie, non sarebbe corretto dire che abbia faticato particolarmente. Percorso opporto per Fonseca , il quale all'esordio ha domato in tre set il qualificato Luka Pavlovic mentre al secondo turno ha rischiato grosso contro Dino Prizmic: in svantaggio di due set, ha firmato un'incredibile rimonta, diventando appena il terzo under 20 del 21° secolo a rimontare uno svantaggio di 0-2 al Roland-Garros. Prima di lui c'erano riusciti Roger Federer nel 2001 e Thanasi Kokkinakis nel 2015.

Djokovic-Fonseca, orario e quando si gioca

La partita tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, valida per il terzo turno del Roland Garros, è in programma venerdì 29 maggio. Con ogni probabilità si giocherà sul Campo Philippe-Chatrier e realisticamente in sessione serale, ma bisognerà comunque attendere l'ordine di gioco per l'ufficialità. Ciò su cui non ci sono dubbi è che si tratta del match del giorno e di uno dei terzi turni più attesi. Non potrebbe essere altrimenti considerando lo scontro generazionale che andrà in scena, oltre al fatto che, dopo aver sfidato in pochi mesi Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, il brasiliano avrà l'opportunità di sfidare anche il quarto miglior giocatore al mondo, ranking alla mano.

I precedenti tra Djokovic e Fonseca

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera, ma non è una grande sorpresa considerando che hanno ben vent'anni di differenza. Inoltre il brasiliano ha iniziato a giocare in pianta stabile tornei del circuito ATP solamente negli ultimi dodici mesi, perciò sta continuano a inanellare una serie di prime volte. Finora non è riuscito a battere ancora nessuno dei big (al massimo ha strappato un set a Zverev a Monte-Carlo, mentre con Sinner a Indian Wells c'è andato vicino salvo cedere in due tie-break), tuttavia non è da escludere che possa riuscirci proprio nello Slam parigino. Secondo i bookmakers sarà Djokovic a scendere in campo con i favori del pronostico: non potrebbe essere altrimenti considerando la sua maggiore esperienza, specialmente al meglio dei cinque set.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87,000

SECONDO TURNO – €130,000

TERZO TURNO – €187,000

OTTAVI DI FINALE – €285,000

QUARTI DI FINALE – €470,000

SEMIFINALE – €750,000

FINALE – €1,400,000

VITTORIA – €2,800,000