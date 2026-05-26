Sinner-Tabur diretta Roland Garros: segui il debutto di Jannik a Parigi. Tennis oggi LIVE

20:38

Servizio a zero per Jannik, ora avanti 2-0

Servizio a zero per Sinner (otto ora i punti di fila) che si porta avanti 2-0 nel primo set della sfida con Tabur, valida per il primo turno del Roland Garros.

20:35

Subito un break per Sinner

Subito un break per Sinner. Il primo 15 è di Tabur, ma poi l'azzurro vince quattro punti di fila e strappa il servizio al francese nel primo game di questo match di primo turno al Roland Garros

20:32

Riscaldamento in corso per l'azzurro e per il francese

Iniziata la partita sulla terra rossa del 'Philippe-Chatrier': al servizio c'è il francese Tabur, con Sinner che inizia dunque questo match di primo turno in risposta.

20:28

Riscaldamento in corso per l'azzurro e per il francese

Riscaldamento in corso per Jannik Sinner e Clement Tabur, che tra poco si affronteranno nel match valido per il primo turno del Roland Garros. Il primo a servire sarà il francese.

20:24

Sinner e Tabur entrati in campo tra gli applausi

Jannik Sinner e Clement Tabur hanno fatto il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti del 'Philippe-Chatrier', dove l'azzurro l'anno scorso perse la finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Tra poco il numero uno del mondo e il francese si sfideranno nel match valido per il primo turno dello Slam parigino.

20:15

Sale l'attesa per Jannik al 'Philippe-Chatrier'

Sale l'attesa per Jannik Sinner al 'Philippe-Chatrier', campo centrale del Roland Garros che tra pochi minuti vedrà il numero uno del mondo sfidare il francese Clement Tabur nel match di primo turno.

20:07

Sinner sulle orme di Panatta: può eguagliare la doppietta del 1976

Jannik Sinner sulle orme di Adriano Panatta: già trionfatore negli ultimi Internazionali d'Italia, in caso di successo al Roland Garros il numero uno del mondo eguaglierebbe infatti a cinquant'anni di distanza la storica doppietta dell'ex tennista azzurro, che nel 1976 si impose prima a Roma e poi a Parigi (battendo in finale lo statunitense Harold Solomon con il punteggio di 6-1, 6-4, 4-6, 7-6).

20:00

La rivelazione di Jannik: "Sto costruendo la Tour Eiffel con il Lego..."

Jannik Sinner sogna il trono a Parigi, dove punta a vincere il Roland Garros che è l'unico Slam mancante nella sua bacheca: "Sto costruendo la Tour Eiffel con il Lego...", ha rivelato l'azzurro prima del debutto contro Clement Tabur. LEGGI TUTTO

19:51

Nessun precedente tra Sinner e Tabur

Match inedito quello tra Jannik Sinner e Clement Tabur, avversari tra poco nel match di primo turno al Roland Garros. Non ci sono infatti precedenti tra il 24enne azzurro (numero uno del mondo) e il 26enne francese (n.171 Atp), entrato nel tabellone dello Slam parigino grazie a una wild card.

19:42

Jannik piegato in due dalle risate con Monfils: serata speciale con l'amico Gael

Nei giorni scorsi, aspettando il Roland Garros, Jannik Sinner è stato protagonista assoluto dell'evento "Gael and Friends", andato in scena a Parigi per celebrare il tennista francese Monfils al suo ultimo anno di carriera.

19:34

Sinner è tra i 50 sportivi più pagati al mondo: la classifica

Jannik Sinner entra nella classifica Forbes dei 50 sportivi più pagati al mondo, guidata dall'ex juventino Cristiano Ronaldo con 300 milioni di dollari. APPROFONDISCI

19:25

Subito fuori un incorregibile Medvedev: un big in meno sulla strada di Sinner

Un avversario pericoloso in meno sulla strada di Jannik Sinner al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il russo Daniil Medvedev, che ha impegnato a fondo l'azzurro in semifinale a Roma e a Parigi avrebbe potuto incrociare di nuovo in semifinale, è stato eliminato al primo turno per mano dell'australiano Adam Walton (in tabellone con una wild card) al termine di una battaglia di cinque set. Il numero 97 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 su Medvedev, numero 6 del seeding che non ha trattenuto il nervosismo ed è stato rimproverato dalla moglie presente sugli spalti.

19:17

Jessica Pegula spiazzata da Sinner: "Jannik è un 'problema'..."

La tennista statunitense Jessica Pegula ha parlato del dominio di Sinner e del suo status di favorito per il Roland Garros: "Jannik è un 'problema'...". LEGGI TUTTO

19:09

Wild card grazie a... Musetti: chi è l'avversario di Jannik

Clement Tabur, avversario di Janik Sinner nel primo turno del Roland Garros, è entrato nel tabellone dello Slam parigino con una wild card grazie a... Lorenzo Musetti. APPROFONDISCI

19:00

Sinner-Tabur: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra l'azzurro Jannik Sinner e il francese Clement Tabur, in programma sulla terra rossa del 'Philippe-Chatrier' e valida per il primo turno del Roland Garros 2026, potrà essere seguita in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Parigi (Francia)