Sinner-Tabur diretta Roland Garros: segui il debutto di Jannik a Parigi. Tennis oggi LIVE
PARIGI (FRANCIA) - Scatta la missione parigina per Jannik Sinner, che all'ombra della Tour Eiffel va a caccia dell'unico Slam ancora mancante nella sua bacheca: il Roland Garros. Il cammino del numero uno del mondo sulla terra battuta della capitale francese inizia contro il 26enne 'padrone di casa' Clement Tabur (n.171 Atp e in tabellone grazie a una 'wild card'), suo avversario nel match di primo turno in programma oggi (martedì 26 maggio, non prima delle ore 20:15) sul campo centrale 'Philippe-Chatrier'. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
20:38
Servizio a zero per Jannik, ora avanti 2-0
Servizio a zero per Sinner (otto ora i punti di fila) che si porta avanti 2-0 nel primo set della sfida con Tabur, valida per il primo turno del Roland Garros.
20:35
Subito un break per Sinner
Subito un break per Sinner. Il primo 15 è di Tabur, ma poi l'azzurro vince quattro punti di fila e strappa il servizio al francese nel primo game di questo match di primo turno al Roland Garros
20:32
Riscaldamento in corso per l'azzurro e per il francese
Iniziata la partita sulla terra rossa del 'Philippe-Chatrier': al servizio c'è il francese Tabur, con Sinner che inizia dunque questo match di primo turno in risposta.
20:28
Riscaldamento in corso per l'azzurro e per il francese
Riscaldamento in corso per Jannik Sinner e Clement Tabur, che tra poco si affronteranno nel match valido per il primo turno del Roland Garros. Il primo a servire sarà il francese.
20:24
Sinner e Tabur entrati in campo tra gli applausi
Jannik Sinner e Clement Tabur hanno fatto il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti del 'Philippe-Chatrier', dove l'azzurro l'anno scorso perse la finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Tra poco il numero uno del mondo e il francese si sfideranno nel match valido per il primo turno dello Slam parigino.
20:15
Sale l'attesa per Jannik al 'Philippe-Chatrier'
Sale l'attesa per Jannik Sinner al 'Philippe-Chatrier', campo centrale del Roland Garros che tra pochi minuti vedrà il numero uno del mondo sfidare il francese Clement Tabur nel match di primo turno.
20:07
Sinner sulle orme di Panatta: può eguagliare la doppietta del 1976
Jannik Sinner sulle orme di Adriano Panatta: già trionfatore negli ultimi Internazionali d'Italia, in caso di successo al Roland Garros il numero uno del mondo eguaglierebbe infatti a cinquant'anni di distanza la storica doppietta dell'ex tennista azzurro, che nel 1976 si impose prima a Roma e poi a Parigi (battendo in finale lo statunitense Harold Solomon con il punteggio di 6-1, 6-4, 4-6, 7-6).
20:00
La rivelazione di Jannik: "Sto costruendo la Tour Eiffel con il Lego..."
Jannik Sinner sogna il trono a Parigi, dove punta a vincere il Roland Garros che è l'unico Slam mancante nella sua bacheca: "Sto costruendo la Tour Eiffel con il Lego...", ha rivelato l'azzurro prima del debutto contro Clement Tabur. LEGGI TUTTO
19:51
Nessun precedente tra Sinner e Tabur
Match inedito quello tra Jannik Sinner e Clement Tabur, avversari tra poco nel match di primo turno al Roland Garros. Non ci sono infatti precedenti tra il 24enne azzurro (numero uno del mondo) e il 26enne francese (n.171 Atp), entrato nel tabellone dello Slam parigino grazie a una wild card.
19:42
Jannik piegato in due dalle risate con Monfils: serata speciale con l'amico Gael
Nei giorni scorsi, aspettando il Roland Garros, Jannik Sinner è stato protagonista assoluto dell'evento "Gael and Friends", andato in scena a Parigi per celebrare il tennista francese Monfils al suo ultimo anno di carriera.
19:34
Sinner è tra i 50 sportivi più pagati al mondo: la classifica
Jannik Sinner entra nella classifica Forbes dei 50 sportivi più pagati al mondo, guidata dall'ex juventino Cristiano Ronaldo con 300 milioni di dollari. APPROFONDISCI
19:25
Subito fuori un incorregibile Medvedev: un big in meno sulla strada di Sinner
Un avversario pericoloso in meno sulla strada di Jannik Sinner al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il russo Daniil Medvedev, che ha impegnato a fondo l'azzurro in semifinale a Roma e a Parigi avrebbe potuto incrociare di nuovo in semifinale, è stato eliminato al primo turno per mano dell'australiano Adam Walton (in tabellone con una wild card) al termine di una battaglia di cinque set. Il numero 97 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 su Medvedev, numero 6 del seeding che non ha trattenuto il nervosismo ed è stato rimproverato dalla moglie presente sugli spalti.
19:17
Jessica Pegula spiazzata da Sinner: "Jannik è un 'problema'..."
La tennista statunitense Jessica Pegula ha parlato del dominio di Sinner e del suo status di favorito per il Roland Garros: "Jannik è un 'problema'...". LEGGI TUTTO
19:09
Wild card grazie a... Musetti: chi è l'avversario di Jannik
Clement Tabur, avversario di Janik Sinner nel primo turno del Roland Garros, è entrato nel tabellone dello Slam parigino con una wild card grazie a... Lorenzo Musetti. APPROFONDISCI
19:00
Sinner-Tabur: dove vederla in tv e in streaming
La partita tra l'azzurro Jannik Sinner e il francese Clement Tabur, in programma sulla terra rossa del 'Philippe-Chatrier' e valida per il primo turno del Roland Garros 2026, potrà essere seguita in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI
Parigi (Francia)