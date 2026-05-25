Sinner punta a conquistare Parigi: "Sto costruendo la Tour Effeil con i Lego". Poi le parole toccanti su Alcaraz...

Sinner, la Tour Effeil e i Lego

L'intera Francia si sta appassionando alla storia del tennista azzurro. Nel corso di una lunga intervista realizzata da Paris-Match, Jannik ha risposto alle domande su Parigi, svelando un particolare molto curioso. "Io e mio fratello stiamo costruendo la Torre Eiffel con i Lego, quella grande con 10.000 pezzi. Non l'abbiamo ancora finita, ma ci siamo quasi (sorride ndr.). Tra le cose che mi piacciono c'è anche il cibo: ovviamente i croissant. La Francia è anche molto famosa anche per il calcio, soprattutto per il Paris Saint-Germain".

Sinner, le parole da brividi su Alcaraz

Sinner ha parlato anche di Carlos Alcaraz, che lo scorso anno si impose al termine di un'epica finale. Lo spagnolo è stato costretto a saltare il torneo per un infortunio al polso: "Questa è una notizia davvero spiacevole. Ovviamente lo conosco molto bene, anche a livello personale, e sta attraversando un momento molto difficile. Ma allo stesso tempo, si sa, questo è lo sport, e lo sport è molto imprevedibile. Gli infortuni vanno e vengono. È come il successo e le vittorie. Anche quelli vanno e vengono, ma lui è ancora molto giovane. E penso che la priorità assoluta sia guarire al 100% e non avere fretta, perché questo potrebbe avere conseguenze per il resto della sua carriera. E questo è molto pericoloso".