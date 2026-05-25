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lunedì 25 maggio 2026
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Sinner punta a conquistare Parigi: "Sto costruendo la Tour Effeil con i Lego". Poi le parole toccanti su Alcaraz...

Il numero uno al mondo, alla vigilia dell'esordio al Roland Garros, svela un particolare curioso: "Io e mio fratello ci siamo quasi riusciti..."
3 min
TagssinnerAlcarazRoland Garros 2026

La grande attesa sta ormai per terminare. Jannik Sinner è pronto ad esordire al Roland Garros. Il numero uno al mondo, che vuole riscattare la sconfitta nella finale della scorsa edizione, affronterà il francese Clement Tabur, numero 171 della classifica Atp domani, martedì 26 maggio. 

 

 

Sinner, la Tour Effeil e i Lego

L'intera Francia si sta appassionando alla storia del tennista azzurro. Nel corso di una lunga intervista realizzata da Paris-Match, Jannik ha risposto alle domande su Parigi, svelando un particolare molto curioso. "Io e mio fratello stiamo costruendo la Torre Eiffel con i Lego, quella grande con 10.000 pezzi. Non l'abbiamo ancora finita, ma ci siamo quasi (sorride ndr.). Tra le cose che mi piacciono c'è anche il cibo: ovviamente i croissant. La Francia è anche molto famosa anche per il calcio, soprattutto per il Paris Saint-Germain".

Sinner, le parole da brividi su Alcaraz

Sinner ha parlato anche di Carlos Alcaraz, che lo scorso anno si impose al termine di un'epica finale. Lo spagnolo è stato costretto a saltare il torneo per un infortunio al polso: "Questa è una notizia davvero spiacevole. Ovviamente lo conosco molto bene, anche a livello personale, e sta attraversando un momento molto difficile. Ma allo stesso tempo, si sa, questo è lo sport, e lo sport è molto imprevedibile. Gli infortuni vanno e vengono. È come il successo e le vittorie. Anche quelli vanno e vengono, ma lui è ancora molto giovane. E penso che la priorità assoluta sia guarire al 100% e non avere fretta, perché questo potrebbe avere conseguenze per il resto della sua carriera. E questo è molto pericoloso".

 

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