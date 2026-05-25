Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 25 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Tabur, primo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo è pronto al debutto nel secondo Slam stagionale: il suo rivale sarà una wild card francese
2 min
Tagsjannik sinnerRoland Garros

La lunga attesa è finita: è stato finalmente reso noto l'orario del debutto al Roland Garros di Jannik Sinner, che in occasione del primo turno se la vedrà contro il francese Clement Tabur, numero 171 del mondo e in tabellone grazie a una wild card. Non dovrebbe presentare insidie l'esordio per il numero uno del mondo, che si presenta a Parigi come chiaro favorito nonché reduce da cinque titoli consecutivi (tutti Masters 1000) e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il suo unico vero problema nel torneo sembrerebbe poter essere il caldo, che in questi giorni sta caratterizzando le giornate parigine, rendendo le condizioni di gioco particolarmente rapide.

Sinner-Tabur, orario e quando si gioca

La partita tra Jannik Sinner e Clement Tabur, valida per il primo turno del Roland Garros, è in programma martedì 26 maggio sul campo Philippe Chatrier nella sessione serale, con inizio fissato non prima delle ore 20:15.

I precedenti tra Sinner e Tabur

I due giocatori non si sono mai sfidati in carriera.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87,000

SECONDO TURNO –  €130,000

TERZO TURNO – €187,000

OTTAVI DI FINALE –  €285,000

QUARTI DI FINALE –  €470,000

SEMIFINALE – €750,000

FINALE –  €1,400,000

VITTORIA –  €2,800,000

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner è tra i 50 sportivi più pagati al mondoBerrettini si emoziona parlando di Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS