Sinner-Tabur, primo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La lunga attesa è finita: è stato finalmente reso noto l'orario del debutto al Roland Garros di Jannik Sinner, che in occasione del primo turno se la vedrà contro il francese Clement Tabur, numero 171 del mondo e in tabellone grazie a una wild card. Non dovrebbe presentare insidie l'esordio per il numero uno del mondo, che si presenta a Parigi come chiaro favorito nonché reduce da cinque titoli consecutivi (tutti Masters 1000) e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il suo unico vero problema nel torneo sembrerebbe poter essere il caldo, che in questi giorni sta caratterizzando le giornate parigine, rendendo le condizioni di gioco particolarmente rapide.