Sinner-Tabur, primo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
La lunga attesa è finita: è stato finalmente reso noto l'orario del debutto al Roland Garros di Jannik Sinner, che in occasione del primo turno se la vedrà contro il francese Clement Tabur, numero 171 del mondo e in tabellone grazie a una wild card. Non dovrebbe presentare insidie l'esordio per il numero uno del mondo, che si presenta a Parigi come chiaro favorito nonché reduce da cinque titoli consecutivi (tutti Masters 1000) e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il suo unico vero problema nel torneo sembrerebbe poter essere il caldo, che in questi giorni sta caratterizzando le giornate parigine, rendendo le condizioni di gioco particolarmente rapide.
Sinner-Tabur, orario e quando si gioca
La partita tra Jannik Sinner e Clement Tabur, valida per il primo turno del Roland Garros, è in programma martedì 26 maggio sul campo Philippe Chatrier nella sessione serale, con inizio fissato non prima delle ore 20:15.
I precedenti tra Sinner e Tabur
I due giocatori non si sono mai sfidati in carriera.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87,000
SECONDO TURNO – €130,000
TERZO TURNO – €187,000
OTTAVI DI FINALE – €285,000
QUARTI DI FINALE – €470,000
SEMIFINALE – €750,000
FINALE – €1,400,000
VITTORIA – €2,800,000