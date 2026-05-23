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sabato 23 maggio 2026
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Sinner, allenamento con Blockx al Roland Garros: il punteggio del set giocato è molto severo

Prosegue l'avvicinamento allo Slam parigino per il numero uno al mondo, che si è allenato con il giovane belga: i due hanno disputato anche un set
2 min
Tagsjannik sinnerRoland Garros

Manca sempre meno all'inizio del Roland Garros, secondo Slam della stagione, e Jannik Sinner vuole farsi trovare pronto. Anche se il suo debutto contro la wild card francese Clement Tabur è previsto per martedì 26 maggio, l'azzurro continua a lavorare per recuperare e arrivare preparato al suo primo appuntamento parigino. La giornata di venerdì era dedicata al media day ma Sinner si era comunque allenato con l'argentino Sebastian Baez dalle 12 alle 14. Fascia oraria simile per l'allenamento di sabato, con il numero uno al mondo protagonista prima sul Campo 6 e poi sul Campo Philippe Chatrier - dove giocherà verosimilmente tutti i suoi match - tra le 11 e le 13. A condividere la sessione con lui c'era il belga Alexander Blockx, grande protagonista di questa prima parte di stagione con oltre 80 posizioni guadagnate nel ranking.

Sinner-Blockx, chi ha vinto il set d'allenamento?

Un giocatore come Jannik non lascia nulla al caso, perciò se ha scelto di allenarsi in tarda mattinata è anche per abituarsi al clima di Parigi e iniziare a far sì che il suo corpo prenda confidenza con la temperatura atmosferica e le condizioni di gioco. Effettivamente la principale minaccia per Sinner sembra essere proprio il caldo, anche se lui ha assicurato di "essersi abituato bene" a Indian Wells. Fatto sta che contro Blockx non ha avuto problemi: nonostante ci fossero 29 gradi e l'umidità sfiorasse il 40%, l'azzurro ha dominato il set d'allenamento, vincendolo con il punteggio di 6-2. Ovviamente si tratta di uno score che lascia il tempo che trova - trattandosi appunto di un allenamento, la priorità non era vincere bensì trovare buone sensazioni in vista dell'esordio - ma è comunque positivo e incoraggiante in vista del torneo.

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